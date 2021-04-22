Липчан прививают от COVID-19 в магазине

Мобильный пункт работает в районе парка Победы.

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет постоянно работать на первом этаже здания гипермаркета «Линия» в Липецке, сообщает региональное управление здравоохранения. Для вакцинации нужно пройти осмотр терапевта, принести с собой паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Вакциной «Спутник» прививают с понедельника по пятницу, с 10 до 14 часов.



По последним данным регионального Роспотребнадзора, в ходе иммунизации против коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) первую аппликацию вакцины получили более 102 тысяч человек, из них более 69 тысяч жителей Липецкой области вакцинированы двукратно.

