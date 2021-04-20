Новое о коронавирусе к 20 апреля: ученые обнаружили биомаркер тяжелой формы COVID-19

Международная группа ученых из Италии и Австралии обнаружила биомаркер, который указывает на развитие тяжелой формы COVID-19 – им оказался один из белков, синтезируемых печенью.





Ученые Университета Сассари в Италии и Университета Флиндерса в Австралии обнаружили главный биомаркер, указывающий на развитие тяжелой формы и высокий риск смерти от COVID-19 – им оказался один из синтезируемых в печени белков. Медики установили, что уровень сывороточного белка амилоида у тяжелобольных становится аномально высоким во время острой реакции организма на SARS-CoV-2. Результаты их наблюдений опубликованы в журнале International Journal of Infectious Diseases, сообщают РИА Новости.



Авторы проанализировали 19 исследований, проведенных с января по декабрь 2020 года с клиническими данными 5617 пациентов из разных стран с коронавирусной инфекцией. При этом у 3723 человек (49%) болезнь протекала в легкой или средней форме. В выбранных учеными работах говорилось о связи между тяжестью симптомов COVID-19, концентрациями сывороточного белка амилоида А (SAA) у пациентов с коронавирусом и выживаемостью больных. При объединении результатов исследований эксперты установили, что уровень сывороточного амилоидного A-белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24-48 часов после инфицирования возрастает до 1000 раз, и именно у них COVID-19 затем протекает тяжелее всего. Ученые также нашли связь между уровнем амилоида А и полом, что может объяснять большую уязвимость для вируса у мужчин. «Наш анализ показал, что пациенты с тяжелым COVID-19 или которые в конечном итоге умерли, имели значительно более высокие уровни SAA по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания», - приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования, профессора клинической фармакологии Ардуино Мангони (Arduino Mangoni).



Амилоид A синтезируется в печени, и его концентрация в сыворотке крови при обычном физиологическом состоянии составляет 20-50 мг/л. Гены и белки SAA значительно активируются во время острой фазы раннего воспалительного ответа, который характеризуется повышением температуры, гормональными и метаболическими изменениями. В свою очередь, увеличение SAA еще больше усиливает воспаление, предвещающее развитие цитокинового шторма, и вызывает образование тромбов и повреждение органов. Повышенный SAA также наблюдался у пациентов с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые также связаны со значительно худшими состояниями при коронавирусной инфекции.



По словам авторов работы, проверку концентрации SAA можно использовать для ранней диагностики заболевших тяжелой формой COVID-19 и своевременного назначения точного лечения, а также принятия решения об их госпитализации. Новый биомаркер также можно применять для определения людей, которым прививка нужна в первую очередь, если возникнет дефицит вакцин.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 142 488 383 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 038 590 человек, вылечились 113 057 294 заразившихся. В России выявлено более 4,7 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Турции. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Аргентине, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии.

