Росстат: четверть липчан сталкивались с перебоями с электричеством

На каждое липецкое домохозяйство в прошлом году в среднем приходилось 153,7 кВт/ч электроэнергии в месяц – об этом сообщает Росстат по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 году.

По данным статистики в России на каждое домохозяйство ежемесячно приходилось 185,5 кВт/ч. Меньше всего электроэнергии потребляли семьи в Калужской (129 кВт/ч) и Нижегородской (132,1 кВт/ч) областях. Самыми большими «транжирами» оказались домохозяйства Чечни (334 кВт/ч), Приморского края (327,4кВт/ч) и Хакасии (312,8 кВт/ч).



Почти четверть липецких семей, или 24,7% в прошлом году сталкивались с перебоями подачи электроэнергии – в основном из-за перебоев централизованной подачи электроэнергии (20,3%). В 3,5% случаев причиной жалоб стал недостаток выделяемой мощности и перепады напряжения, еще 0,8% домохозяйств считали, что проблему вызвали плохое состояние электропроводки, счетчиков. Росстат также привел данные, как часто жители регионов сталкивались с перебоями электроэнергии (среди тех, кто указал на такую проблему). Так, в Липецкой области в 0,7% случаев перебои случались раз в неделю и даже чаще, у 7,6% электричество отключали раз в месяц или чаще, а у 69,1% подачу электроэнергии прерывали не чаще 2-3 раз в год.



На постоянные перебои с горячей водой, а также слабый напор в 2020 году липецкие домохозяйства не жаловались, хотя у 0,3% по данным статистического исследования была низкая температура воды. Временные перебои в подаче горячей воды случались у 11% семейств, периодами ослабевал напор у 13,7% липчан, время от времени понижалась температура – у 18,4%. А в Севастополе постоянные проблемы всех трех типов возникали у 99,5% жителей, следует из данных исследования.



Росстат также подсчитал наличие перебоев при подаче холодной воды. На постоянные проблемы при централизованной подаче в 2020 году жаловались 0,1% липецких респондентов, 0,4% такой причиной посчитали протечки и другие проблемы из-за плохого состояния общедомовых сетей. С перебоями время от времени при подаче холодной воды при централизованной подаче сталкивались уже 16,5%, из-за протечек и состояния общедомовых сетей – 10,2%, периодами напор ослабевал у 18,7% семей. Между тем, в России постоянные перебои при централизованной подаче наблюдались по данным исследования в Дагестане (17,3% семей) и Калмыкии (11,7%).

