На нескольких улицах Липецка отключат воду из-за устранения утечки и замены запорной арматуры

20 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Полярной, Сенной, Смоленской, Садовой, Зоологической и переулка Рядового – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Полярной. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР. ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за работ по замене запорной арматуры на участках на бульваре Шубина и улице Катукова. Цистерна с питьевой водой подъедет к домам №№ 15, 16 по бульвару Шубина.



С 09:00 до 16:00 не будет электричества в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Детской. С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 3 по улице Ленина и №№ 126, 128, 130 по проспекту Победы. ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

