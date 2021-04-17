Происшествия

50 минут назад

Упавшая со второго этажа женщина попала в больницу

1 1649
#падение с высоты
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Упавшая со второго этажа женщина попала в больницу

Полиция проводит проверку.

Сегодня в соцсетях появилось видео, как женщина падает из окна второго этажа.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, этот инцидент произошёл в Данкове ещё на минувшей неделе.

Пострадавшей 70 лет, после падения она была госпитализирована, и сейчас продолжает проходить лечение в больнице.

- Межмуниципальный отдел МВД России «Данковский» проводит проверку по данному факту, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото - скриншот с видео  vk.com

1 1649
#падение с высоты
2

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весна

35 минут назад
сезон прыжков из окон уже открыт... весна !
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