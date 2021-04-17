Упавшая со второго этажа женщина попала в больницу

Полиция проводит проверку.

Сегодня в соцсетях появилось видео, как женщина падает из окна второго этажа.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, этот инцидент произошёл в Данкове ещё на минувшей неделе.Пострадавшей 70 лет, после падения она была госпитализирована, и сейчас продолжает проходить лечение в больнице.- Межмуниципальный отдел МВД России «Данковский» проводит проверку по данному факту, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.