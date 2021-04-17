Происшествия
50 минут назад
Упавшая со второго этажа женщина попала в больницу
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Полиция проводит проверку.
Сегодня в соцсетях появилось видео, как женщина падает из окна второго этажа.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, этот инцидент произошёл в Данкове ещё на минувшей неделе.
Пострадавшей 70 лет, после падения она была госпитализирована, и сейчас продолжает проходить лечение в больнице.
- Межмуниципальный отдел МВД России «Данковский» проводит проверку по данному факту, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - скриншот с видео vk.com
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, этот инцидент произошёл в Данкове ещё на минувшей неделе.
Пострадавшей 70 лет, после падения она была госпитализирована, и сейчас продолжает проходить лечение в больнице.
- Межмуниципальный отдел МВД России «Данковский» проводит проверку по данному факту, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - скриншот с видео vk.com
1 1649
весна