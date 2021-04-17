На улице Пушкина обновили бордюры

Ремонт проезжей части продолжается.

В начале апреля начался ремонт проезжей части улицы Пушкина от дома № 5 до дома № 17 (ремонт покрытия проезжей части, 0,36 километра). Как ранее сообщили в пресс-службе администрации Липецка, работы на улице Пушкина работы выполняет ООО «Инфинити Групп».На сегодняшний день на улице Пушкина уже успели привести в порядок бордюры – всего из здесь более 800 метров.На проезжей части сфрезеровано старое полотно общей площадью более трёх тысяч квадратных метров.Работы не останавливаются даже в выходные дни. Там же планируют обновить пешеходные дорожки и тротуары, обновить разметку и дорожные знаки, отремонтировать пешеходное ограждение.Ремонт улицы Пушкина проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».ООО «Инфинити Групп» выиграло крупный дорожный тендер на ремонты 2021 года еще в конце 2020 года. За 92 959 486 рублей подрядчик выполнит ремонт на улице имени Эрнста Тельмана (от дома №12а/2 по улице Нестерова до дома №33 по улице имени Ю.А. Гагарина), улице Космонавтов (Сселки) (от дома №10 по улице Сокольская (Сселки) до дома № 50/1 по улице Космонавтов (Сселки), улице имени Д.И. Писарева (от дома №4 по улице Шаумяна (Дачный) до дома № 97 по улице имени Д.И. Писарева (Дачный), площади Победы (от дома № 3а по площади Победы до дома №8 по площади Победы), улице Пушкина (от дома №5 по улице имени А.С. Пушкина до дома № 17 по улице имени А.С. Пушкина), улице имени Марины Расковой (от дома №17 по улице имени Марины Расковой до дома №2 по площади Металлургов).А всего в Липецке планируют отремонтировать 3,39 километра подъезда к аэропорту, 1, 6 километра и 7,9 километра обхода города Липецка. Кроме того, в Липецке реконструируют улицу 50 лет НЛМК от дома №1 по улице Неделина до дома №1Б по улице 50 лет НЛМК. На улице Белана от дома № 13 А по улице имени Л.А. Кривенкова до дома № 52 по улице имени А.Г. Стаханова пройдет ремонт покрытия проезжей части на участке 0,67 километра.Также в списке ремонтов в Липецке: ул. Зегеля от дома № 2 по ул. Зегеля -до дом а№ 35Б/1 по улице Гагарина- ремонт покрытия проезжей части (0,63 км), ул Плеханова от дома № 80 до дома № 4 по пл. Плеханова (ремонт покрытия проезжей части, 0,9 км), ул. Меркулова от дома № 2 до дома № 59 (ремонт покрытия проезжей части, 1,05 км), ул. Стаханова от дома № 39 до дома № 29/1 (Ремонт покрытия проезжей части, 0,62 км), ул. Кривенкова от дома № 47 по пр. 60-летия СССР до дома № 44 по ул.Катукова (ремонт покрытия проезжей части, 0,46 км), ул 2-я Индустриальная от дома № 90/3 до дома № (ремонт покрытия проезжей части, 0,63 км), ул. Тельмана от дома № 12А/2 по ул. Нестерова до дома № 33 по ул.Гагарина (ремонт покрытия проезжей части, 1,3 км), площадь Победы от дома № 3А до дома № 8 (ремонт покрытия проезжей части, 0,43 км), ул. Филипченко от дома № 43 по ул. Космонавтов до дома № 16А по ул. Филипченко (ремонт покрытия проезжей части, 0,52 км), ул. Пушкина от дома № 5 до дома № 17 (ремонт покрытия проезжей части, 0,36 км), ул. Доватора от дома № 70Б по пр. Победыдо дома № 61А по ул.Доватора (ремонт покрытия проезжей части, 0,94 км), ул. М.Расковой от дома № 17 по ул. М.Расковой до дома № 2 по пл. Металлургов (ремонт покрытия проезжей части, 0,96 км), ул. Подгоренская (Подгорное) от дома № 2 по ул. Титова (Подгорное) — до дом а№ 5 по ул. Телецентр (Подгорное) (ремонт покрытия проезжей части, 2,39 км), ул. Писарева (Дачный) от дома № 4 по ул. Шаумяна до дома № 97 по ул. Писарева (Дачный) (ремонт покрытия проезжей части, 2,05 км), ул. Космонавтов (Сселки) от дома № 1 А до дома № 78 (ремонт покрытия проезжей части, 1,78 км), на улице Советская в районе домов № 63 - № 69 запланирована установка нового сфветофора. 4 новых светофора поставят на проспекте Победы в Липецке от дома № 1 А на площади Танкистов до дома № 134/1 по проспекту Победы, один светофор установят на улице Краснозаводская дом № 2 В — строение 2 Е, а на улице Катукова у дома № 24 намечена установка барьерного ограждения — всего 150 погонных метров.