Происшествия

53 минуты назад

Помещение в Липецке за 13,8 миллиона рублей по подложным документам обрело нового собственника

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#Росреестр #халатность
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Помещение в Липецке за 13,8 миллиона рублей по подложным документам обрело нового собственника

43-летнего бывшего сотрудника Росреестра осудили за халатность.

14 апреля Советский районный суд Липецка вынесен приговор в отношении 43-летнего бывшего сотрудника Росреестра, допустившего халатность при исполнении своих служебных обязанностей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ведущий специалист-эксперт отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения и земельных участков Росреестра по подложным документам зарегистрировал сделку по переходу права собственности на нежилое помещение в доме №2 на улице Зегеля стоимостью около 13 800 000 рублей.

Речь идёт о подвальном помещении на углу на перекрёстке улиц Зегеля и Ленина со входом со стороны улицы Ленина. Собственник помещения, который выкупил его у администрации, случайно обнаружил, что оно уже несколько месяцев принадлежит не ему, а его бывшей гражданской жене, с которой они давно расстались. Несмотря на общего ребёнка бывшие гражданские супруги конфликтовали, хотя когда они были вместе, именно женщина занималась сдачей помещения в аренду.

Мужчина обратился с жалобой на действия сотрудников Росреестра в прокуратуру Совесткого района Липецка, а после проверки все материалы были переданы в следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Как выяснило следствие, сотрудник Росреестра (теперь уже бывший, после этого инцидента он там больше не работает) ненадлежащим образом провел правовую экспертизу документов о переходе права собственности на нежилое помещение, не убедился в том, что заявление от имени собственника помещения не соответствует установленному образцу и является подложным и зарегистрировал сделку по переходу права собственности на нежилое помещение.

Подсудимый свою вину не признал, ссылаясь на то, что заявление было надлежащего образца и правовая экспертиза документов проводилась надлежащим образом. Вместе с тем прежний собственник помещения отрицал, что обращался с заявлением о переходе права собственности на помещение бывшей сожительнице, и уже в 2020 году в суде он восстановил право на помещение. Почерковедческая экспертиза также подтвердила подложность заявления, написанного от имени потерпевшего.

43-летнего бывшего сотрудника Росреестра по части 1.1 статьи 293 УК РФ приговорили к наказанию в виде 320 часов обязательных работ.
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#Росреестр #халатность
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Комментарии (2)

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Кондратий

21 минуту назад
Вот что с зелёными купюрами конверт животворящий делает.
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Око

28 минут назад
халатность у пиджака выяснилась. совсем там бумажные черви страх потеряли.
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