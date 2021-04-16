Коронавирус

сегодня, 15:06

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 90 человек

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 90 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона регистрированы 28 890 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 620 человек выздоровели, 2 669 — лечатся, 601 человек умер. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 595 человек.

В больницах сегодня находятся 254 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 415 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 74 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 44 случая, на втором Грязинский район — 5, третье поделили Добровский и Липецкий районы — по 4. В Елецком и Лебедянском районах — по 3, в Ельце, Задонском и Хлевенском районах — по 2, в Воловском, Добринском, Лев-Толстовском, Становлянском и Усманском районах — по одному заболевшему.
472
#коронавирус
2

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