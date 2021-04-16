В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.



День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза.

