Погода в Липецке

38 минут назад

В Липецкой области небольшие дожди и до +16

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#дожди
В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов. 

День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза.  
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#дожди

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