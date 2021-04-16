38 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +16
В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области циклона с запада ожидаются кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.
День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза.