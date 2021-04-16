Происшествия

46 минут назад

37-летнего работника сельсовета будут судить за кражу ограждения с трассы «Дон»

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#кража
37-летнего работника сельсовета будут судить за кражу ограждения с трассы «Дон»

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Прокурором Становлянского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Становлянского района, инспектора сельсовета, которого подозревают в краже металлических барьерных ограждений с трассы М-4 «Дон».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с 16 на 17 декабря прошлого года с участка дороги под мостом на 346-го километра платного участка автодороги М-4 «Дон» пропали 84 метра металлических барьерных ограждений общей. Воронежскому филиалу государственной компании «Автодор» был причинён материальный ущерб в 112 560 рублей.

По версии следствия, 16 декабря инспектор одного из сельсоветов Становлянского района приехал туда на своём автомобиле «ВАЗ-21102», и с помощью привезенного с собой газового оборудования отрезал 84 метра металлического ограждения, после чего часть срезанного загрузил в салон и багажник машины и уехал. На следующее утро, 17 декабря, мужчина вернулся и вывез оставшееся срезанное ограждение.

Теперь по части 1 статьи 158 УК РФ работнику сельсовета грозит до 2 лет лишения свободы.
395
#кража

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