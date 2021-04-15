Из-за устранения утечек на трех улицах Липецка отключат воду

16 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 31, 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 51, 55, 59, 57, 61, 63, 65, 67 по улице Студеновской, № 46 по улице Елецкой – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 12а по улице Интернациональной – здесь ЛГЭК также приостановит подачу воды из-за устранения утечки на водоводе 1963 года постройки.



С 09:30 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 30, 32, 49, 49/3, 51, 51б по улице Октябрьской, №№ 2, 8 по улице Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской – здесь также будут проводиться работы по устранению утечки на водоводе.



Воду для питья на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 67 по улице Октябрьской, №№ 2, 6 по улице Горького, а с 14:00 до 16:00 обесточат дома № 5 по улице Исполкомовской, в частном секторе улиц Ударников, Базарной, Поселковой. ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.