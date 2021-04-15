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Суд Москвы приговорил юриста ФБК Любовь Соболь к году исправительных работ условно

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#ФБК #иноагент #суд #Соболь

Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

Перовский суд Москвы приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Любовь Соболь к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру, - передает РИА Новости.

Кроме того, из ее доходов будет удержано 10% в пользу государства. За этот период надо будет регулярно отмечаться в участке, а в случае нарушений наказание может стать реальным.

Судья Инна Шилободина сочла вину юриста ФБК полностью доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств суд назвал наличие несовершеннолетнего ребенка у Соболь, а в качестве отягчающих — совершение преступления группой лиц.

Дело рассматривали с 5 апреля в выездном формате, гособвинитель настаивал на годе исправительных работ с удержанием 20% дохода.

Адвокат осужденной Владимир Воронин сообщил ТАСС, что будет обжаловать этот приговор, поскольку, по его словам, суд не учел целый ряд доводов.

"А самое главное - это то, что Константин Кудрявцев не был допрошен по делу ни как свидетель, ни как потерпевший. Нас это не устраивает", - заявил представитель защиты.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин назвал гуманным решение суда, - опубликовала ответ предпринимателя в официальной группе "ВКонтакте" пресс-служба компании "Конкорд".

"Я могу оценивать только свои иски к Любови Эдуардовне. Что касается исправительных работ, то я думаю, что это не приговор суда, а великое благо", — заявил Пригожин.

Предприниматель подчеркнул, что "группа негодяев" втянула Соболь в преступную деятельность. Он выразил надежду, что это гуманное наказание будет для юриста ФБК "искуплением и исцелением".

В феврале Соболь предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения"). По данным следствия, 21 декабря 2020 года она пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Москве, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После того как хозяйка открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и зашла в квартиру. Там она искала сотрудника спецслужб, - напоминает Lenta.ru.
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#ФБК #иноагент #суд #Соболь

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