Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты – ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +16 до +21 градуса.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.



День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.

