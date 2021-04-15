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Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты – ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.
День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.