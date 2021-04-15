Общество

5 минут назад

Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди

70
#дожди
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты – ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +16 до +21 градуса. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов. 

День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.  
70
#дожди

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Из-за устранения утечек на трех улицах Липецка отключат воду
#отключения
1
Из-за устранения утечек на трех улицах Липецка отключат воду

43 минуты назад

Общество
40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные
#благоустройство
4
40 памятных досок и барельефов в Липецке ничейные

сегодня, 15:55

Общество
Липецкий техникум станет частью колледжа
3
Липецкий техникум станет частью колледжа

сегодня, 15:53

Общество
В Липецке хотят снести два моста
#мост
13
В Липецке хотят снести два моста

сегодня, 15:30

Общество
С 17 апреля автобус №1Т временно прекратит работу, а в схему движения маршрута №323 внесут изменения
#транспорт
7
С 17 апреля автобус №1Т временно прекратит работу, а в схему движения маршрута №323 внесут изменения

сегодня, 15:02

Общество
В Липецкой области начали сажать «Сад памяти»
#Сад памяти #лес
4
В Липецкой области начали сажать «Сад памяти»

сегодня, 14:56

Общество