В частном секторе Сокола отключат воду из-за работ по врезке в систему водоснабжения

15 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители улицы товарищеской – ЛГЭК будет проводить работы по устранению утечки на водоводе.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1а, 1в, 1г, 1м, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 9а, 11а, 13а, 13б, 15а по проспекту Мира, №№ 27, 29, 31 по улице Дзержинского, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, № 4 на площади Мира. ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за замены запорной арматуры на улице адмирала Макарова.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей.



С 09:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 38а по улице Арсеньева, №№ 1, 3а, 4, 9, 13, 15 на площади Заводской, №№ 7, 9, 12а по улице Газина, №№ 1а, 2а по улице Ушинского, а также в частном секторе улиц Бабушкина, Семенова-Тянь-Шанского, Богатырской, Пирогова, Брестской, Былинной, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Арсеньева, и переулков Чугунного, Коперника, Руднева, Рахманинова, Ростовского, Ракетного, Тепличного, Болотникова, Войнич, Ермакова, Полтавского, Свободного, Речного. ЛГЭК приостановит подачу воды по заявке ООО «Спецфундаментстрой» для обеспечения врезки на улице Газина. Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Арсеньева, 38а.



С 09:00 до 12:00 отключат электричество жителям частного сектора улиц Сливовой, Абрикосовой, Надежды, Славянской, Папанина, Ануфриева, Васильковой, Земляничной, Полунина, Барабанщикова, Виноградной, проулка Каштанового.



С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 36, 36а по улице Фурманова, а также в частном секторе улицы Фурманова.



ЛГЭК временно приостановит подачу электричества из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

