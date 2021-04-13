В Липецкой области сухо и до +24

14 апреля территория Липецкой области будет находиться во власти обширного антициклона с центром над Уралом – погода ожидается преимущественно без осадков.

15 и 16 апреля с понижением атмосферного давления местами ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +19 до +24 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +21 до +23 градусов.



День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году – 7 градусов мороза.

