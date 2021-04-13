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сегодня, 13:08

Российские власти готовят план по восстановлению экономики в «бункере»

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#налоги #послание #экономика

Российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики в стране после пандемии, например использование средств Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила и повышение налогов.

Российское правительство обсуждает план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса в стране, - передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Он должен быть готов к 21 апреля, когда состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава государства планирует возобновить рост экономики при помощи "всплеска расходов", правительство ищет деньги для этого. По данным издания, российские власти могут распечатать ФНБ, повысить налоги, ослабить бюджетное правило или перебросить деньги с других проектов.

Новая программа, вероятно, будет включать в себя сочетание расходов на инфраструктуру для увеличения инвестиций и благосостояния, а также других льгот, которые помогут компенсировать падение доходов.

По информации агентства, чиновники готовятся к посланию в высокотехнологичном секретном помещении под землей, которое расположено на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки, которое в шутку известно среди инсайдеров как "бункер", - передает Lenta.ru.

Издание считает, что эта подготовка — последняя попытка Мишустина вернуться к фокусу экономического развития, который он надеялся сделать своим приоритетом.

Кремль хочет ускорить восстановление экономики из-за будущих выборов в Госдуму и ослабления поддержки "Единой России" на фоне падения доходов, - полагают в издании.

Путин начал готовить послание 11 марта, - пишет "Национальная служба новостей". В рамках подготовки он будет проводить совещания, - уточняет агентство Nation News. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал послание "постковидным", - передает RT. По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, одной из тем, о которых выскажется Владимир Путин, будет роль России в решении мировых проблем, а также новых глобальных угроз, так как на следующий день запланирован диалог климатического саммита.

Однако позднее источники в правительстве опровергли информацию Bloomberg о повышении налогов. Отмечается, что конкретные меры будут объявлены на ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля.

Источники в правительстве опровергли публикацию Bloomberg, назвав информацию о повышении налогов "уткой". Также сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о "секретном бункере" - по его словам, никакой тайной информации тут нет, речь о расположенном в конференц-зале комплекса гостиницы "Украина" координационном центре российского правительства, куда имеют доступ и парламентарии, и эксперты и политики. Послание президента Федеральному собранию готовится вовсе не там, а в Кремле, - пишет МК.
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#налоги #послание #экономика

Комментарии (2)

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КОМДИВ

36 минут назад
А что скажет начальник транспортного цеха?
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Варавва

49 минут назад
в сопряженных государствах одни и те же сигареты, что в РФ, в два раза дешевле) опровергайте дальше, следующее повышение и люди выйдут не за навального, а за свой карман, сколько можно трутней и бездарей кормить уже, каждому по лопате и тайгу восстанавливать от их управления
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