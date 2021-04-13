Происшествия

сегодня, 13:03

В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки

8 803
#собаки #животные
3
В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки

4-летняя Альма умерла от разрыва лёгких в результате попадания дроби.

Прокуратурой Чаплыгинского района выявлено укрытое от учета преступление по факту жестокого обращения с животными. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в декабре прошлого года в полицию обратилась жительница Чаплыгина с заявлением о гибели её собаки.

Четырёхлетняя дворняжка по кличке Альма, которую хозяева оставили щенком от своей прежней собаки, содержалась без привязи на придомовой территории в селе Истобное и была любимицей внуков хозяйки.

Но однажды женщина обнаружила труп Альмы у забора. Ветеринар сообщил, что смерть собаки наступила от разрыва лёгких в результате попадания дроби. При этом самого выстрела женщина не слышала.

Сначала в возбуждении уголовного дела женщине было отказано. Но после вмешательства прокуратуры Чаплыгинского района это постановление было отменено и возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Уже опрошены охотники, но никаких версий о том, кто мог убить собаку, пока нет, врагов у хозяйки не было.

- Проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление виновных лиц, - отметили в пресс-службе прокуратуры. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
8 803
#собаки #животные
3

Комментарии (8)

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Наказать тех "уродов"

9 минут назад
которые сразу не возбудили дело
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.

46 минут назад
Её пристрелили из арбалета...
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Нонка

48 минут назад
За такие дела сажать скотовоз ! За Альму -привет бродягами,!
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Уль- шин

50 минут назад
Нам поможет китаец, по имени Уль-шин
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Кузькин отец

сегодня, 13:36
Единственное животное на земле, которое может жестоко относиться к своему и другим видам для развлечения - люди. Остальные могут быть жестоки из принципа выживания, и только люди могут быть жестоки для развлечения.
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Гость

сегодня, 13:30
Только ущербные люди могли совершить такое . Зло должно быть наказано !
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Не удивляйся

сегодня, 13:15
Сейчас есть мощные пневматики стреляющие шариками дроби . Выстрел очень тихий , так что возможно это не из ружья убили Альму , а из пневматики или мощной рогатки .
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Когда собаки

сегодня, 13:11
Покусали человека, меры надо предпринимать. А когда человек убил собаку что надо делать? Долго живу на свете уже. И понимаю что страшнее человека зверя нет.
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