В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту расстрела собаки

4-летняя Альма умерла от разрыва лёгких в результате попадания дроби.

Прокуратурой Чаплыгинского района выявлено укрытое от учета преступление по факту жестокого обращения с животными. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в декабре прошлого года в полицию обратилась жительница Чаплыгина с заявлением о гибели её собаки.



Четырёхлетняя дворняжка по кличке Альма, которую хозяева оставили щенком от своей прежней собаки, содержалась без привязи на придомовой территории в селе Истобное и была любимицей внуков хозяйки.



Но однажды женщина обнаружила труп Альмы у забора. Ветеринар сообщил, что смерть собаки наступила от разрыва лёгких в результате попадания дроби. При этом самого выстрела женщина не слышала.



Сначала в возбуждении уголовного дела женщине было отказано. Но после вмешательства прокуратуры Чаплыгинского района это постановление было отменено и возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Уже опрошены охотники, но никаких версий о том, кто мог убить собаку, пока нет, врагов у хозяйки не было.



- Проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление виновных лиц, - отметили в пресс-службе прокуратуры. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.