В России
сегодня, 16:07
В ОНФ сообщили об увеличении задолженности россиян по кредитам
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Задолженность россиян по кредитам выросла на 13,4% с начала 2020 года и достигла рекордных 19,92 трлн рублей. Хотя долговая нагрузка в IV квартале прошлого года снизилась по сравнению с предыдущим кварталом с 32% до 27%, это сезонное явление. Об этом сказано в исследовании экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», с которым ознакомились «Известия».
«По итогам IV квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн рублей. В соотношении с III кварталом показатель увеличился на 9%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй ( НБКИ), средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре достиг 2,81 млн рублей, что является рекордным уровнем. По сравнению с декабрем 2019 года показатель вырос на 11,4%. Относительно предыдущего квартала увеличение на 3,7%», указано документе.
Авторы исследования уточняют, что самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов – лидеров по объемам кредитования был зафиксирован в Москве (6,07 млн рублей), Московской области (4,57 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,71 млн рублей), а также в Приморском крае (3,47 млн руб.) и Ленинградской области (3,19 млн рублей). Причем, данный показатель в столице оказался рекордным, впервые превысив 6 млн рублей.
«По итогам IV квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн рублей. В соотношении с III кварталом показатель увеличился на 9%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй ( НБКИ), средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре достиг 2,81 млн рублей, что является рекордным уровнем. По сравнению с декабрем 2019 года показатель вырос на 11,4%. Относительно предыдущего квартала увеличение на 3,7%», указано документе.
Авторы исследования уточняют, что самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов – лидеров по объемам кредитования был зафиксирован в Москве (6,07 млн рублей), Московской области (4,57 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,71 млн рублей), а также в Приморском крае (3,47 млн руб.) и Ленинградской области (3,19 млн рублей). Причем, данный показатель в столице оказался рекордным, впервые превысив 6 млн рублей.
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