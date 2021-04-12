2 306 человек в Липецкой области лечатся дома от COVID-19

За сутки в регионе нет пациентов, вылечившихся от коронавируса, 6 человек умерли.

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории Липецкой области зарегистрированы 28 587 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 374 человека выздоровели, 2 631 — лечится, 582 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 579 человек.



В больницах сегодня находятся 325 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 306 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 78 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 35 заболевших, на втором Елец — 17 случаев, на третьем Грязинский район — 6. В Елецком и Становлянском районах — по 4, в Долгоруковском и Измалковском районах — по 3, в Липецком и Чаплыгинском районах — по 2, в Добринском и Задонском районах — по одному заболевшему.