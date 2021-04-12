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Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку данных по делу о крушении Боинга MH17 на Украине

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#крушение Боинга #MH17 #Украина

Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку записей телефонных разговоров, которые, как утверждают голландские СМИ, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng — бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский.

В прокуратуре Нидерландов не имеют представления о том, как записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины оказались у голландских журналистов, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Накануне голландский телеканал NOS опубликовал реконструкцию событий вокруг гибели MH17, в которой обнародовал несколько неизвестных ранее записей переговоров ополченцев, в частности, фигуранта дела о крушении MH17 Сергея Дубинского с июля по август 2014 года: до, во время и после авиакатастрофы​​​.

Записи якобы были сделаны спецслужбами Украины. Как отмечается в программе Nieuwsuur, записи свидетельствуют о том, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы.

"Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", - ответила пресс-секретарь на вопрос о том, как могли конфиденциальные документы судебного дела попасть в распоряжение голландских журналистов.

9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17, по которому проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Украина обвинила в катастрофе ополченцев. Но те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, проводящая расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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#крушение Боинга #MH17 #Украина

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