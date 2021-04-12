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сегодня, 09:35

На дорогах Ельца будут ловить должников

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#приставы #долг
На дорогах Ельца будут ловить должников

Профилактическая акция начнется 22 апреля.

С 22 по 27 апреля в Ельце будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» с участием представителей службы судебных приставов, сообщает ОМВД России по Ельцу.

- Основными задачами мероприятия являются: неотвратимость наказания, добровольное погашение гражданами задолженности по административным штрафам, наложенными сотрудниками полиции, а также организация взаимодействия с Елецким МРО СП по принудительному исполнению постановлений о наложении административных штрафов, в соответствии с действующим законодательством, - указано в сообщении елецкой полиции.

В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке в течение 70 суток, принимается решение о привлечении нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа (но не менее одной тысячи рублей) или административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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#приставы #долг

Комментарии (1)

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Олень

38 минут назад
не имеют права останавливать авто для проверки документов! только в случае нарушения ПДД!!!
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