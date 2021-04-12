Доброе утро, Липецк!

На календаре понедельник, 12 апреля. Сегодня в сквере Гагарина возложат цветы к памятнику покорителю космоса. На площади Победы начался ремонт дорожного полотна. Парки продолжают обрабатывать от клещей. Архитекторы ищут авторов граффити. Липчане смогут проголосовать за стиль города.

В Липецке в понедельник переменная облачность, без существенных осадков. На улице днем будет от +16 до +18 градусов.12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.На площади Победы начался ремонт дорожного полотна. До осени здесь можно рассчитывать на постоянные пробки. Лучше выбирать пути объезда.Александр поделился видео, снятым в небе над Липецком.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Департамент градостроительства ищет художников граффити. Портфолио и предложения принимают на электронную почту.В понедельник продолжится обработка общественных пространств от клещей. Сегодня дезинсекторы выйдут в Нижний парк и «Быханов сад». Дезинсекция - хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам.12 апреля обещают запустить народное голосование за брендбук Липецка. Любой желающий – будь то профессиональный дизайнер или любитель – мог попробовать свои силы в разработке фирменного стиля областного центра. Брендбук должен определять основные цветовое и графическое решения, которые станут основой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламных конструкций.12 апреля – день первого полёта человека в космос. Сегодня состоится церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину, которая начнется в 10:00 в сквере на улице, названной в его честь. Планируется, что в памятной акции примут участие руководители города и сотрудники Липецкого авиацентра.В продолжение темы расскажем вам про интересные фильмы о покорении космоса.«Гагарин. Первый в космосе» (2013, 12+). Фильм посвящён жизни Юрия Гагарина, его детству, подготовке к полёту и борьбе за первенство в отряде космонавтов. Показаны отношения Юрия с женой Валентиной и генеральным конструктором Сергеем Королёвым. В центре фильма находится космический полёт Гагарина, перед и во время которого он вспоминает различные ключевые моменты своей жизни.«Укрощение огня» (1972, 12+). Юбилейная картина, снятая к десятилетию первого полета человека в космос, повествует, главным образом, о зарождении и развитии ракетно-космической отрасли. С идеями и съемками фильма связан ряд любопытных фактов: во-первых, в этой картине впервые была освещена ракетно-космическая промышленность СССР, причем взят довольно обширный временной отрезок - с 20-х по 60-е годы; во- вторых, за образами героев проглядываются вполне узнаваемые прототипы конструкторов; в- третьих, съемки картины были настолько засекреченными, что роль актеров утверждали только после согласования с тогдашним правительством.«Октябрьское небо» (1999, 6+). Пронзительная историческая драма о маленьком мальчике, который, вдохновившись запуском советской ракеты, решил построить собственный космический аппарат.Юрий Гагарин – герой не только кино, но и излюбленный персонаж у музыкантов.