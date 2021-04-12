Общество

сегодня, 06:36

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

На календаре понедельник, 12 апреля. Сегодня в сквере Гагарина возложат цветы к памятнику покорителю космоса. На площади Победы начался ремонт дорожного полотна. Парки продолжают обрабатывать от клещей. Архитекторы ищут авторов граффити. Липчане смогут проголосовать за стиль города.

Погода

В Липецке в понедельник переменная облачность, без существенных осадков. На улице днем будет от +16 до +18 градусов.

12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.

Дороги 

На площади Победы начался ремонт дорожного полотна. До осени здесь можно рассчитывать на постоянные пробки. Лучше выбирать пути объезда.

Головокружительная съемка

Александр поделился видео, снятым в небе над Липецком.


Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Художники, ау!

Департамент градостроительства ищет художников граффити. Портфолио и предложения принимают на электронную почту.



Борьба с клещами

В понедельник продолжится обработка общественных пространств от клещей. Сегодня дезинсекторы выйдут в Нижний парк и «Быханов сад». Дезинсекция - хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам.

Фирменный стиль Липецка

12 апреля обещают запустить народное голосование за брендбук Липецка. Любой желающий – будь то профессиональный дизайнер или любитель – мог попробовать свои силы в разработке фирменного стиля областного центра. Брендбук должен определять основные цветовое и графическое решения, которые станут основой оформления площадок для проведения городских праздников, а также будут использованы при изготовлении сувенирной продукции, праздничных плакатов и рекламных конструкций.

День Юрия Гагарина

12 апреля – день первого полёта человека в космос. Сегодня состоится церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину, которая начнется в 10:00 в сквере на улице, названной в его честь. Планируется, что в памятной акции примут участие руководители города и сотрудники Липецкого авиацентра.

Космический вечер

В продолжение темы расскажем вам про интересные фильмы о покорении космоса.

«Гагарин. Первый в космосе» (2013, 12+). Фильм посвящён жизни Юрия Гагарина, его детству, подготовке к полёту и борьбе за первенство в отряде космонавтов. Показаны отношения Юрия с женой Валентиной и генеральным конструктором Сергеем Королёвым. В центре фильма находится космический полёт Гагарина, перед и во время которого он вспоминает различные ключевые моменты своей жизни.


«Укрощение огня» (1972, 12+). Юбилейная картина, снятая к десятилетию первого полета человека в космос, повествует, главным образом, о зарождении и развитии ракетно-космической отрасли. С идеями и съемками фильма связан ряд любопытных фактов: во-первых, в этой картине впервые была освещена ракетно-космическая промышленность СССР, причем взят довольно обширный временной отрезок - с 20-х по 60-е годы; во- вторых, за образами героев проглядываются вполне узнаваемые прототипы конструкторов; в- третьих, съемки картины были настолько засекреченными, что роль актеров утверждали только после согласования с тогдашним правительством.


«Октябрьское небо» (1999, 6+). Пронзительная историческая драма о маленьком мальчике, который, вдохновившись запуском советской ракеты, решил построить собственный космический аппарат.


 Юрий Гагарин – герой не только кино, но и излюбленный персонаж у музыкантов.

5 559
#доброе утро

Комментарии (5)

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Виктор 2-28-14

6 минут назад
Мы все летим..... Нам падать не дано.....Куда летим?....Тебе не всё равно?....Вселенная вселяет всех летящих....Кто в прошлое и всех вперёд смотрящих....Всё потерялось в бесконечность погружаясь....Живи весной ,природой наслаждаясь...Вот шмель летит на первые цветы .....Я вместе с ним....лечу от суеты
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Знаток

12 минут назад
Фирменный знак Липецка отсутствие машиномест при сдачи новых районов. врезультате все пространство между домами заставлено машинами нет ни газонов ни деревьев одни дубоголовые архитекторы и жадные чиновники.свалку даже * в город одно слово временщики надо ее граффити закрыть
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Гидромицентр.

16 минут назад
Электорату. Таких депутатов и тебя вместе с ними на галеры,что б болтались и людям жить не мешали.
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Электорат

22 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Гидромицентр.

34 минуты назад
Пока Уваркина у власти,утро добрым быть не может.
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