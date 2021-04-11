Общество

33 минуты назад

У любителей ловли судака осталось несколько дней на рыбалку

92
#рыбалка #судак
У любителей ловли судака осталось несколько дней на рыбалку

Также в скором времени в регионе начинает действовать запрет на рыбалку на моторных лодках.

С 15 апреля по 8 июня 2021 года в Липецкой области будет действовать запрет на ловлю судака.

Об этом GOROD48 рассказали в Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

- Также с 20 апреля по 1 июня будет действовать запрет на ловлю рыбы с лодки, - рассказала заместитель отдела Людмила Антонова. – В этот период будет разрешена ловля только с берега на одну удочку с одним крючком.
92
#рыбалка #судак

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +15
#погода
3
В Липецкой области сухо и до +15

вчера, 19:03

Общество
Под Липецком сняли с постамента бюст Гагарина
#Гагарин
22
Под Липецком сняли с постамента бюст Гагарина

вчера, 17:41

Общество
Заводская площадь должна быть благоустроена к маю
#Заводская площадь #благоустройство
34
Заводская площадь должна быть благоустроена к маю

вчера, 14:23

Общество
Липецкие школьники завоевали возможность поступить в вуз без экзаменов
#олимпиада
25
Липецкие школьники завоевали возможность поступить в вуз без экзаменов

вчера, 13:31

Общество
Знаете ли вы, что «Поручик Голицын» из легендарной песни - наш земляк?
#поручик Голицын #песня #история
18
Знаете ли вы, что «Поручик Голицын» из легендарной песни - наш земляк?

вчера, 10:12

Общество
На площади Победы начался ремонт
#ремонт дорог
66
На площади Победы начался ремонт

вчера, 09:48

Общество