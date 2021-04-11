У любителей ловли судака осталось несколько дней на рыбалку

Также в скором времени в регионе начинает действовать запрет на рыбалку на моторных лодках.

С 15 апреля по 8 июня 2021 года в Липецкой области будет действовать запрет на ловлю судака.



Об этом GOROD48 рассказали в Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.



- Также с 20 апреля по 1 июня будет действовать запрет на ловлю рыбы с лодки, - рассказала заместитель отдела Людмила Антонова. – В этот период будет разрешена ловля только с берега на одну удочку с одним крючком.

