Ночью под Липецком насмерть сбили женщину

ДТП произошло на повороте в сторону базы отдыха «Сухоборье».

На 31 километре дороги «Липецк-Усмань» 46-лений водитель автомобиля «Лада Ларгус» насмерть сбил 38-летнюю женщину. Авария произошла на повороте в сторону базы отдыха «Сухоборье».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются следователи.