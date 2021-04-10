Происшествия

55 минут назад

Ночью под Липецком насмерть сбили женщину

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#ДТП
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Ночью под Липецком насмерть сбили женщину

ДТП произошло на повороте в сторону базы отдыха «Сухоборье».

На 31 километре дороги «Липецк-Усмань» 46-лений водитель автомобиля «Лада Ларгус» насмерть сбил 38-летнюю женщину. Авария произошла на повороте в сторону базы отдыха «Сухоборье».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются следователи.
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#ДТП
2

Комментарии (1)

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Житель

2 минуты назад
а там нет пешеходного перехода, как она должна была переходить. Смертельные ДТП происходят когда скорость автомобиля выше 50 км/ч. Я представляю как этот дебил мчался что в поворот заходил свыше 50 км/ч, понятное дело на такой скорости он ее просто не смог бы заметить
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