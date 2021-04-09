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ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного Нефтепромбанка
Центробанк РФ приказом от 9 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нефтепромбанка, являющегося участником системы страхования вкладов.
ЦБ РФ принял такое решение в связи с тем, что "Нефтепромбанк" утратил собственные средства; проводил операции, имеющие признаки вывода активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков
В результате проводившейся банком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. ЦБ РФ неоднократно направлял в адрес "Нефтепромбанка" предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило фактическую утрату его собственных средств (капитала).
Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена регулятором в правоохранительные органы.
Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, - говорится в сообщении.
В кредитной организации назначена временная администрация ЦБ РФ.
"Нефтепромбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
Выплата вкладов производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".