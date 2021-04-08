За нарушение антиковидных мер наложен полумиллионный штраф

Решение принял Советский суд.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ООО «Бест прайс» заплатит 500 000 рублей штрафа за несоблюдение мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.



21 января в Ельце в магазине «Fix Price» специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выявили нарушения антиковидных мер. Сотрудниками управления было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом общество ранее уже дважды привлекалось к административной ответственности по этой статье.



- 7 апреля Советский районный суд Липецка подтвердил законность и обоснованность вменяемого сотрудниками управления обществу правонарушения, - отмечают в управлении потребрынка. - За отсутствие и (или) неправильное ношение медицинских масок, несоблюдение социального дистанцирования, отсутствие защитных экранов в кассовой зоне и т.д. суд признал виновным ООО «Бест прайс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.