Коронавирус

сегодня, 16:55

За нарушение антиковидных мер наложен полумиллионный штраф

6 936
#коронавирус
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За нарушение антиковидных мер наложен полумиллионный штраф

Решение принял Советский суд.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ООО «Бест прайс» заплатит 500 000 рублей штрафа за несоблюдение мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

21 января в Ельце  в магазине «Fix Price» специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выявили нарушения антиковидных мер. Сотрудниками управления было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом общество ранее уже дважды привлекалось к административной ответственности по этой статье.

- 7 апреля Советский районный суд Липецка подтвердил законность и обоснованность вменяемого сотрудниками управления обществу правонарушения, - отмечают в управлении потребрынка. - За отсутствие и (или) неправильное ношение медицинских масок, несоблюдение социального дистанцирования, отсутствие защитных экранов в кассовой зоне и т.д. суд признал виновным ООО «Бест прайс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.
6 936
#коронавирус
1

Комментарии (6)

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Сентябрь скоро

20 минут назад
Жду, когда за концерт в Лужниках кого-то накажут. Большего беспредела просто не бывает.
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Билли Кид

23 минуты назад
Переживать не стоит. С буржуев не убудет..
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молодой тупняк

42 минуты назад
С такими штрафами можно ограничения вообще не отменять! Как говорят наши главари: "ковид с нами надолго". У нас строй таков, что народ - это вторая нефть, ограничений и штрафов будет много.
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Шапокляк

51 минуту назад
Такая вот "забота" о развитии предпринимательства. Бах и полляма. Идите ко дну, дайте дорогу кому надо
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Игорь

54 минуты назад
Это геноцид.
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Беззаконие полное

сегодня, 17:05
какая чушь, сколько можно терпеть этот дебилизм! Эти меры никто не соблюдает и не будет соблюдать, потому что это все полный бред, подавитесь вы там этими штрафами, стройте на них замки.
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