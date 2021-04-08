На трех улицах Липецка частично отключат воду

9 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов № 50 по улице Балмочных и №№ 21а, 90, 92 по улице Тельмана – ЛГЭК будет проводить ремонтные работы на водопроводной насосной станции подкачки. Отключат воду в доме № 72 по улице Космонавтов по заявке от частного лица на проведение работ. Воду на участки подвезут по заявкам жителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 не будет тепла в доме № 37а по улице 40 лет Октября – ЛГЭК временно приостановит подачу тепловой энергии из-за ремонтных работ на теплотрассе.



С 09:00 до 15:00 отключат электричество в частном секторе улиц Городовикова, Смирнова, Солнечной, Рябиновой, а с 14:00 до 16:00 обесточат дома № 4 по улице Крайней и №№ 22, 24, 24/5, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 28, 30, 32, 32а по улице 8 Марта. ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

