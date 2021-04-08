Коронавирус

сегодня, 13:46

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 77 человек

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 77 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 268 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 106 человек выздоровели, 2 593 — лечатся, 569 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 566 человек.

В больницах сегодня находятся 333 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 260 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 27 случаев (7 апреля было 70 заболевших), на втором месте Грязинский район — 14, на третьем Елец — 12. В Чаплыгинском районе — 5, в Добринском, Усманском и Лебедянском районах — по 4, в Хлевенском и Елецком районах — по 3, в Долгоруковском районе — 2, в Воловском, Липецком и Тербунском районах — по одному заболевшему.
498
#коронавирус

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