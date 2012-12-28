В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день

Уже с понедельника снова похолодает ниже привычного.

8 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта южного циклона, пройдет снег различной интенсивности, заметно потеплеет. 9 и 10 февраля на территорию региона начнет оказывать влияние Скандинавский антициклон – осадки прекратятся, морозы усилятся.Среднесуточные температуры составят: 8 февраля – 8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 9 и 10 февраля – 14-15 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренный днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, с переходом на северный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11, днем – от -4 до -9 градусов.В Липецке облачно, умеренный снег. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем – от -6 до -8 градусов.День 8 февраля стал самым теплым в Липецке в 1924 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза.