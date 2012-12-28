Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
46 минут назад
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Глава администрации Липецка Роман Ченцов сообщил о масштабной уборке города от снега и обработке улиц от гололеда.
— Специалисты уже вышли на линию. Ночью продолжаем работу в усиленном режиме: будет задействовано 85 единиц спецтехники, 56 наших и 29 наёмных, – погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторы, комбинированные машины, — сообщил градоначальник.
Основными задачами на эту смену стали подметание и противогололёдная обработка магистралей, тротуаров, дворовых проездов и улиц в частном секторе. Отдельное внимание уделят вывозу снега с улиц Плеханова и Зегеля, а также очистке обочин на улице Гагарина, в Кузнечном переулке и возле Сокольской автостанции.
Работы продолжат и в утренние часы. К расчистке пешеходных зон приступят 106 дворников и 16 грузчиков. План включает дальнейшую обработку основных дорог и улиц.
Роман Ченцов также обратился к жителям с просьбой убрать автомобили с участков, где работает техника, и не оставлять машины вдоль проезжей части.
