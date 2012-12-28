Все новости
Общество
156
46 минут назад
1

На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники

Глава администрации Липецка Роман Ченцов сообщил о масштабной уборке города от снега и обработке улиц от гололеда.

В усиленном ночном режиме будут работать 85 единиц спецтехники, из которых 56 принадлежат муниципалитету, а 29 привлечены по договорам.

— Специалисты уже вышли на линию. Ночью продолжаем работу в усиленном режиме: будет задействовано 85 единиц спецтехники, 56 наших и 29 наёмных, – погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторы, комбинированные машины, — сообщил градоначальник.

Основными задачами на эту смену стали подметание и противогололёдная обработка магистралей, тротуаров, дворовых проездов и улиц в частном секторе. Отдельное внимание уделят вывозу снега с улиц Плеханова и Зегеля, а также очистке обочин на улице Гагарина, в Кузнечном переулке и возле Сокольской автостанции.

Работы продолжат и в утренние часы. К расчистке пешеходных зон приступят 106 дворников и 16 грузчиков. План включает дальнейшую обработку основных дорог и улиц.

Роман Ченцов также обратился к жителям с просьбой убрать автомобили с участков, где работает техника, и не оставлять машины вдоль проезжей части.
уборка города
1
0
0
3
6

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
печаль
25 минут назад
было 176 видимо сломались
Ответить
