На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники

Глава администрации Липецка Роман Ченцов сообщил о масштабной уборке города от снега и обработке улиц от гололеда.

В усиленном ночном режиме будут работать 85 единиц спецтехники, из которых 56 принадлежат муниципалитету, а 29 привлечены по договорам.— Специалисты уже вышли на линию. Ночью продолжаем работу в усиленном режиме: будет задействовано 85 единиц спецтехники, 56 наших и 29 наёмных, – погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторы, комбинированные машины, — сообщил градоначальник.Основными задачами на эту смену стали подметание и противогололёдная обработка магистралей, тротуаров, дворовых проездов и улиц в частном секторе. Отдельное внимание уделят вывозу снега с улиц Плеханова и Зегеля, а также очистке обочин на улице Гагарина, в Кузнечном переулке и возле Сокольской автостанции.Работы продолжат и в утренние часы. К расчистке пешеходных зон приступят 106 дворников и 16 грузчиков. План включает дальнейшую обработку основных дорог и улиц.Роман Ченцов также обратился к жителям с просьбой убрать автомобили с участков, где работает техника, и не оставлять машины вдоль проезжей части.