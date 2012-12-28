Все новости
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
Общество
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
В Липецкой области будет скользко
Общество
Житель Карелии украл у охранника липецкого магазина сотовый телефон
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
Выходные в Липецке: сыграть в кёрлинг, Средневековье и научить хама хорошим манерам
Общество
На нескольких улицах Сырского Рудника отключат воду
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
814
сегодня, 13:37
4

Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе

Обошлось без пострадавших. 

Сегодня около 10:00 на железнодорожном переезде в районе сел Поповка и Талица Елецкого района автомобиль «Honda CR-V» совершил выезд на пути перед движущимся пассажирским составом, сообщает паблик  «Мой Елец. Новости». По предварительным данным, водитель проигнорировал красный сигнал светофора.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

2yjzfxv6rt8yyxo8qqhxm26wjhsfw82f.webp

_C-NiCjjQiAW2JRcOWStD-PRdWp3gb6pJ0519qtnKEISCCAH4fnp3BPgPMue5WBWnprjL47hSBvglw04_nNBWtPS.jpg

WHHkc_9lc_QamIPr0mGRWUgP98udsq9n6iIm6T683ORXR6b2OUxDk9EfAuR_cI8L-pfD30JsNxXy0nmTHHLS9K6s.jpg

Фото: vk.com/my_elets
ДТП
Комментарии (4)

Сначала новые
988
29 минут назад
решил время сэкономить... Теперь у него этого времени гораздо больше стало - не надо на ТО кататься, машину прогревать, колеса подкачивать..
Ответить
пешеход
33 минуты назад
100%в машине музон орал, а водятел тыкал в смартфон. А ведь скаже, что дорожники виноваты.
Ответить
Американец
40 минут назад
Прям как у нас под поезд бросаются» партизаны « .
Ответить
Проигнорировал
57 минут назад
Сигнал светофора,не иначе хотел победить поезд.Вот какие сейчас отважные водители.На автобусной остановке Каменный лог водитель сигналит пассажирам,убираться восвояси, "царь" за рулём.Дожили до хороших времён.
Ответить
