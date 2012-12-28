На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

8 февраля из-за необходимых ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, №№ 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 15 по улице Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.