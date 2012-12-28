На нескольких улицах Сырского Рудника отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно, до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по нескольким адресам.

Воды не будет на улице Прудной, 2, в частном секторе на улице Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, в переулке Узорном, на Рудничной, Медицинской и Технической.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.