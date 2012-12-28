Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за горячего пара
45 минут назад
На нескольких улицах Сырского Рудника отключат воду
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно, до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по нескольким адресам.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
