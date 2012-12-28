Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
54 минуты назад
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
К ремонтным работам на важном участке теплосети в районе дома 1б по улице Калинина приступили после стабилизации погодных условий.
— Трубопровод здесь – 325 мм. В морозы проводить такие работы означало бы оставить большое количество людей без отопления и горячей воды в самый неподходящий момент, — отметил Роман Ченцов.
По его словам, с изменением температуры в сторону потепления было принято решение приступить к ликвидации неисправности. Специалисты «РИР Энерго» работает в усиленном графике для скорейшего завершения ремонта.
— Задача – выполнить всё максимально оперативно и восстановить подачу ресурса сегодня в штатном режиме, — подчеркнул мэр города.
