Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина

К ремонтным работам на важном участке теплосети в районе дома 1б по улице Калинина приступили после стабилизации погодных условий.

Глава администрации Липецка Роман Ченцов посетил место проведения восстановительных работ на теплосетевом трубопроводе. Мэр пояснил, что данный участок целенаправленно не отключали на протяжении всей прошедшей недели.— Трубопровод здесь – 325 мм. В морозы проводить такие работы означало бы оставить большое количество людей без отопления и горячей воды в самый неподходящий момент, — отметил Роман Ченцов.По его словам, с изменением температуры в сторону потепления было принято решение приступить к ликвидации неисправности. Специалисты «РИР Энерго» работает в усиленном графике для скорейшего завершения ремонта.— Задача – выполнить всё максимально оперативно и восстановить подачу ресурса сегодня в штатном режиме, — подчеркнул мэр города.