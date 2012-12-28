Все новости
Общество
337
54 минуты назад
6

Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина

К ремонтным работам на важном участке теплосети в районе дома 1б по улице Калинина приступили после стабилизации погодных условий. 

Глава администрации Липецка Роман Ченцов посетил место проведения восстановительных работ на теплосетевом трубопроводе. Мэр пояснил, что данный участок целенаправленно не отключали на протяжении всей прошедшей недели.

— Трубопровод здесь – 325 мм. В морозы проводить такие работы означало бы оставить большое количество людей без отопления и горячей воды в самый неподходящий момент, — отметил Роман Ченцов.

По его словам, с изменением температуры в сторону потепления было принято решение приступить к ликвидации неисправности. Специалисты «РИР Энерго» работает в усиленном графике для скорейшего завершения ремонта.

— Задача – выполнить всё максимально оперативно и восстановить подачу ресурса сегодня в штатном режиме, — подчеркнул мэр города.
коммунальная авария
0
3
0
3
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Виктория Ивановна
4 минуты назад
В Липецке все новости о отключении света и воды. Одни аварии и порывы. Вся жизни вокруг этих "новостей".
Ответить
Римма
10 минут назад
А что вы летом делали,спали?
Ответить
Александр Н.
30 минут назад
Правильное решение.
Ответить
Интересно
35 минут назад
кто оплатит ресурс, который вытекал на улицу..?
Ответить
Мэру
41 минуту назад
В управляющих компаний не хватка рабочих. И в свой выходной на врятли кто-то выйдет на работу если в доме есть проблемы. Рассчитывать работы на выходные это оставлять людей до рабочих дней со своими трудностями в доме.
Ответить
Ответ
8 минут назад
А управляющая компания здесь при чём? Это "РИР энергия", а у них аварийные службы, которые и в выходные работают
Ответить
