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Липчане увидят весенний звездный дождь

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#метеор #звездный дождь
Липчане увидят весенний звездный дождь

Наблюдать метеорный поток лучше всего на рассвете.

Жители Липецкой области в период с 14 по 30 апреля могут загадывать желания на «падающие звезды». В эти дни активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 21-22 апреля. По прогнозам Международной метеорной станции ожидается до 18 метеоров в час, сообщает Большой московский планетарий.

Метеорный поток Лириды – ежегодное астрономическое событие. Каждый год, во второй половине апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают яркими метеорами. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 18 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд.

Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час.

Лириды – метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, то есть ночью на 21, 22 и 23 апреля. В 2021 году условия наблюдения метеоров не совсем благоприятные. Как поясняют в планетарии, Луна в эти дни близка к полнолунию. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете.
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#метеор #звездный дождь

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