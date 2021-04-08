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В России могут ввести новые льготы на оплату электричества для малоимущих
Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству обсудить введение новых механизмов адресной поддержки малоимущих.
Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании новых механизмов адресной поддержки социально незащищенных слоев населения. Речь идет о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, - говорится в документе. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. Объем такого перекрестного субсидирования уже достиг 239 млрд рублей в год, и механизму стоит срочно искать замену, - полагают энергетики.
Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). Но в этом случае для обеспеченных граждан тарифы могут быть повышены, - пишут "Известия".
"Крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", - сообщается в протоколе.
"Решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования… не найдено, ситуация усугубляется с каждым годом и требует скорейшего разрешения. В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", — написано в документе.
Данные меры прорабатывают в рамках подготовки к совещанию у главы государства Владимира Путина по вопросам развития электроэнергетики. Ранее сообщалось, что оно должно было пройти в конце марта, но было перенесено. Рекомендации комиссии Госсовета должны были быть направлены в правительство и профильные ведомства, следует из протокола.