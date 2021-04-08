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В России могут ввести новые льготы на оплату электричества для малоимущих

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#льготы #малоимущие #электричество

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству обсудить введение новых механизмов адресной поддержки малоимущих.

Российские власти планируют введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии, - говорится в протоколе совещания у председателя комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева от 19 февраля.

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании новых механизмов адресной поддержки социально незащищенных слоев населения. Речь идет о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, - говорится в документе. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. Объем такого перекрестного субсидирования уже достиг 239 млрд рублей в год, и механизму стоит срочно искать замену, - полагают энергетики.

Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). Но в этом случае для обеспеченных граждан тарифы могут быть повышены, - пишут "Известия".

"Крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", - сообщается в протоколе.

"Решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования… не найдено, ситуация усугубляется с каждым годом и требует скорейшего разрешения. В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", — написано в документе.

Данные меры прорабатывают в рамках подготовки к совещанию у главы государства Владимира Путина по вопросам развития электроэнергетики. Ранее сообщалось, что оно должно было пройти в конце марта, но было перенесено. Рекомендации комиссии Госсовета должны были быть направлены в правительство и профильные ведомства, следует из протокола.
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#льготы #малоимущие #электричество

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