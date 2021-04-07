сегодня, 16:21
Народная артистка России Ольга Пашкова умерла от онкологии
Советская, российская актриса кино, театра и ТВ, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни.
Она страдала от онкологического заболевания, - передает РЕН ТВ со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
"Для нас это тоже было неожиданностью. Все началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции. Она не болела. Потом выяснилось, что у нее онкология", — поделилась Михайлова.
По ее словам, артистка продолжала трудиться несмотря на болезнь, - передает Lenta.ru.
"Мы помогали, как могли, но обмануть болезнь не удалось", — заключила директор театра.
"Коллектив театра глубоко скорбит, нет слов, чтобы выразить боль утраты", – сказала пресс-атташе театра.
Ольга Леонидовна Пашкова родилась 2 января 1966 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и по окончании учебы была принята в труппу Малого театра, в котором служила до конца жизни, была лауреатом Премии правительства РФ.