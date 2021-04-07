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Народная артистка России Ольга Пашкова умерла от онкологии

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#Ольга Пашкова

Советская, российская актриса кино, театра и ТВ, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни.

После продолжительной болезни в возрасте 55 лет скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Ольга Пашкова.

Она страдала от онкологического заболевания, - передает РЕН ТВ со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

"Для нас это тоже было неожиданностью. Все началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции. Она не болела. Потом выяснилось, что у нее онкология", — поделилась Михайлова.

По ее словам, артистка продолжала трудиться несмотря на болезнь, - передает Lenta.ru.

"Мы помогали, как могли, но обмануть болезнь не удалось", — заключила директор театра.

"Коллектив театра глубоко скорбит, нет слов, чтобы выразить боль утраты", – сказала пресс-атташе театра.

Ольга Леонидовна Пашкова родилась 2 января 1966 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и по окончании учебы была принята в труппу Малого театра, в котором служила до конца жизни, была лауреатом Премии правительства РФ.
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#Ольга Пашкова

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