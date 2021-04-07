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Туристы на Кипре могут выйти из отелей только по СМС

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Туристы на Кипре могут выйти из отелей только по СМС

Ограничения на передвижение, введенные на Кипре, распространяются и на местных жителей, и на туристов

Ограничения на передвижение, введенные на Кипре в рамках действующего на острове карантинного режима, распространяются не только на местных жителей, но и на туристов. Теперь отдыхающим перед тем, как выйти из отеля, нужно либо отправить СМС на специальный номер, либо заполнить специальный бланк. Об этом правиле рассказал гендиректор Кипрской гостиничной ассоциации (Pasyxe) Филокипрос Руссунидис, пишет Lenta.ru.

По его словам, если у иностранцев возникнут сложности с отправкой смс, то им выдадут специальный бланк. Там будет указано, что человек проживает в отеле и является либо участником организованной экскурсионной группы, либо самостоятельно совершает выход из гостиницы с какой-либо целью.

Так, любой житель острова может совершать два выхода из дома по будням и три по выходным дням. Это же правило распространяется и на туристов в отношении числа возможных выходов или выездов из своего отеля.

Министерство здравоохранения Кипра включило Россию в список стран, откуда туристам разрешено приезжать на остров. Пассажиры могут избежать карантина по прибытии, если предоставят два отрицательных ПЦР-теста, один, сделанный в течение 72 часов до вылета, второй - сразу по прилету, прямо в аэропорту.
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