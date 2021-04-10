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Знаете ли вы, что «Поручик Голицын» из легендарной песни наш земляк?
Уроженец села Ламское Становлянского района, отпрыск княжеского рода Константин Голицын оказался в гуще трагических событий Гражданской войны и стал одним из героев песни, которую окрестили «гимном белогвардейцев».
Голицыны из Ламского
Константин Голицын один из 10 сыновей князя Александра Голицына – владельца усадьбы в селе Ламское ныне Становлянского района Липецкой области. За советские годы село успело побывать в составе Тульской, Курской, Орловской областей, а с 1954 года входит в Становлянский район Липецкой области. Село это исторически богатое, земли его урожайные, так что люди столичные, сановные, с удовольствием перекупали его друг у друга. Село принадлежало помещикам Бахметьевым, дворянину Воейкову, штабс-капитану Черткову.
- В 1851 году Александр Чертков подарил имение своей дочери Юлии, которая годом ранее вышла замуж за князя Петра Петровича Голицына, - рассказывает становлянский краевед Валентин Огнев.
У четы Голицыных родились три сына, один из них, Александр Петрович Голицын был последним помещиком Ламского. Александр Голицын женился на местной солдатке, которая, как сказали бы сейчас - не дождалась своего мужа из армии. Когда тот вернулся, князь Голицын откупился от него парой лошадей и 40 десятинами земли. Некогда простая солдатка, став княжной, быстро забыла свое происхождение и стала вести себя с местными жителями чванливо, будто всю жизнь была владычицей. Прожила княжна - крестьянка всего 47 лет, но за годы замужества за князем родила десятерых детей. Одним из них и был Константин Голицын.
Голицын офицер царской армии
Константин Голицын после окончания Александровского лицея, получил офицерский чин и служил в 18-м Нежинском гусарском полку, который располагался в Ельце в Красных казармах, участвовал в Первой мировой войне, в Гражданской войне воевал на стороне белых. В официальных источниках о Константине Голицыне информация крайне скудная. На сайте «Офицеры Российской императорской армии», ему посвящена пара предложений: «1919 год - член подпольной организации В.А. Миллера. В Добровольческой армии и ВСЮР, командовал ротой, которая одной из первых ворвалась в Киев, обороняемый большевиками. В этой же роте воевал Юрий Гладыревский - друг Булгакова и прототип Шервинского (персонаж романа «Белая гвардия»). Зимой 1920 защищал Одессу, но не смог эвакуироваться. Остался в Советской России; работал юрисконсультом киевского отдела «Главпроекта». Арестовывался 1921 и 1927. Расстрелян 9 мая 1931 года в Киеве по делу «Весна». Герой известной песни, написанной поэтом-белогвардейцем Григорием Гончаренко»
«Раздайте патроны, поручик Голицын»
Но о поручике Константине Голицыне, как прототипе героя песни «Поручик Голицын», в 90-х и 2000-х годах вышло множество статей. Причем, к примеру, украинская пресса, а она писала и пишет до сих пор о поручике Голицыне, корнете Оболенском и предполагаемом авторе песни генерале Гончаренко часто, ссылается на рассекреченное дело поручика, которое хранится в архиве СБУ.
Конечно же, у GOROD48 нет никакой возможности ознакомиться с делом поручика Голицына, хранящимся в Службе безопасности Украины, поэтому мы приведем краткую выжимку из десятка обширных публикаций российских и украинских СМИ.
Итак, 1918 год. После Октябрьской революции власть в Украине короткое время находится в руках гетмана Скоропадского, у которого служит Григорий Гончаренко. После падения Скоропадского и прихода к власти в Киеве Симона Петлюры, Гончаренко попытался скрыться, но в поезде где-то под Одессой его опознают как гетманского генерала и задерживают. Гончаренко, который, кстати, был не только военным, но писателем и журналистом, посадили в киевскую тюрьме, где он оказался в одной камере с поручиком Голицыным и корнетом Оболенским. Константин Голицын, который оказался в Украине после всеобщего бардака во время краха императорской армии, загремел в каталажку при Петлюре случайно – его перепутали с его же родным дядей, который способствовал приходу к власти в Киеве гетмана Скоропадского. Корнет Оболенский оказался в камере также из-за дружбы со Скоропадским. И всей этой троице удается сбежать. Их, троих, пожилой солдат конвоировал в другую тюрьму. Когда он вел их через Крещатик, Гончаренко присел, будто бы завязывая шнурки, конвоир отвлекся на него, а Голицын и Оболенский в это время рванули вперед. Когда же конвоир попытался кинуться в погоню, рванул в противоположную сторону Гончаренко. И все трое растворились в толпе. Никто из них задержан не был.
Каждому из беглецов судьба приготовит свой путь. Для двоих - трагический. Гончаренко и Голицын после побега присоединились к белым и принимали участие в боях с красными. После поражения Белой армии генерал обосновался в Риге, где и жил, писал книги и статьи, до 1940 года, пока в Латвию не вошла РККА. Гончаренко арестовали, но, обманув конвоиров, как когда-то в Киеве, он скрылся от них на несколько минут и покончил с собой. По другой версии, Гончаренко застрелили при побеге. В архиве генерала позже нашли песню, в которой упоминались его сокамерники Голицын с Оболенским. Причем «раздайте патроны» звучало со знанием военной должности Голицына, он во время Первой мировой, да и Гражданской, отвечал и за боеприпасы в частях. Но этой рукописи, увы, никто в глаза не видел.
Голицын же после побега от Петлюры командовал у белых ротой, с которой и входил в Киев. В 1920 году он вернулся в Киев уже в качестве военнопленного, взятого под Одессой. Как военный специалист он получил предложение присоединиться к Красной армии, и отправился воевать с белополяками. Перейдя на сторону Советской власти, Константин Голицын жил в Киеве до 1931 года, когда стал одним из 3000 бывших офицеров арестованных по сфальсифицированному ОГПУ делу «Весна». 20 апреля 1931 года Константина Голицына расстреляли.
Голицын арестант
А вот к корнету Оболенскому судьба благоволила. В том же 1918-м, после побега на Крещатике, он уехал в США, женился на дочери известного отельера, управлял гостиницами и ресторанами. Во время Второй мировой, войны как некогда военный специалист царской армии возглавил диверсионно-разведывательный центр. Оболенский стоял у истоков создания спецназа войск США и… ЦРУ!
Сергей Оболенский подготовил множество диверсионных групп и сам стал самым возрастным десантников в 52 года. После войны Оболенский вернулся к гостиничному бизнесу и прожил до 88 лет.
Сергей Оболенский
О тех ли песня?
На самом деле, версий появления песни «Поручик Голицын» много. Описанная в этом материале - основная последние лет 30.
Если исследовать тему возникновения песни, которая приписывается то Михаилу Звездинскому, то Михаилу Гулько, то Анатолию Днепрову, то Жанне Бичевской, и даже Марине Цветаевой, то в интернете обязательно наткнешься на критику блогера Сергея Ланцева. Он утверждает, что в песне идет речь о совершенно разных Константинах Голицыных. По поводу «липецкого» Голицына, Ланцев говорит, что он действительно тот самый, расстрелянный в 1931-м, но он никогда не служил в Белой гвардии, и побег совершал с Оболенским и Гончаренко вовсе не он, а другой Голицын, который ушел на Запад, где прожил до 1924 года и умер от алкоголизма. GOROD48 пытался связаться с блогером, но он так и не откликнулся. Правда, Ланцев ответил одному из своих подписчиков в виде комментария: «Голицын Константин Александрович, который воевал с белополяками никогда не служил в Белой армии. Уволился из царской армии в звании штабс-капитана перед революцией. И служил он не в кавалерии, а в автомобильных частях. Потом был призван в ряды РККА и прослужил в ней лет 5 или 6. Он был представителем тульской ветви Голицыных. Параллельно, в 20-х годах состоял в разных контрреволюционных офицерских организациях. Неоднократно арестовывался органами ОГПУ. Получал внушение и отпускался. В 1930 достал органы окончательно и был арестован по делу «Весна» (Хотя может к этому времени уже и успокоился и просто под раздачу попал. Дело «Весна»— мутное дело. Там и московское ОГПУ стараниями украинцев под раздачу тоже попало) Был расстрелян… К слову сказать, в Белой армии, не только на юге, но и на востоке и на севере служила более ста князей Голицыных. Князей Голицыных на Руси был примерно столько же, сколько и крестьян Ивановых».
Впрочем, односельчане князя, нынешние жители Ламского любят легенду о поручике как о прототипе героя песни, и вообще Голицыных. Ведь тот же Александр Голицын, в отличие от своей жены-крестьянки, превратившейся по отношению к землякам в «столбовую дворянку» и чуть ли не «владычицу морскую», вошел в историю как хороший барин, строивший мельницы, сажавший великолепные сады, заботящийся о крестьянах. В администрации села есть музей князей Голициных. Цел пока еще и усадебный дом Голицыных, правда он находится в весьма неприглядном состоянии, и может быть утерян для потомков.
Усадьба Голицыных в Ламском
В администрации села GOROD48 пояснили, что спасти усадьбу и хотели бы, но ее статус непонятно. Дом не находится на балансе сельсовета и не стоит под охраной, как объект культурного или архитектурного наследия. В администрации ждут документы из области относительно здания, и готовы использовать его по тому или иному значению. В первых же планах – переезд в него музея села.
Краевед Огнев с блогером Ланцевым не согласен.
- Да, в Ламском версию о поручике Голицыне, как о прототипе известной песни поддерживают, и даже не как легенду. Если наша, местная версия – легенда, то, почему высказанное блогером Ланцевым – не легенда? И его версию тоже можно называть легендой. Вот он пишет, мол, не служил Константин Голицын, наш, ламской, в Белой гвардии, стало быть, речь не о нем. А по моим данным – служил, более того, он входит в базу данных участников белого движения
- И тогда всё сходится, - считает Валентин Огнев.
Песню "Поручик Голицын" впервые исполнил в 1977 году Аркадий Северный на концерте в Одессе
В материале использованы фото с сайтов: ria1914.info, vadimrazumov.ru, kp.ua, nckn.ru, www.trediakovsky.ru
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любитель Шансона
да