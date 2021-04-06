Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на железнодорожных переездах

В течение двух дней 7 и 8 апреля места несения службы нарядов ДПС будут приближены к железнодорожным переездам с учетом анализа аварийности.



- Для выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с нарушением правил проезда железнодорожных переездов, в том числе будет использоваться и форма скрытого контроля дорожного движения, - предупредили в областном управлении ГИБДД.



В этом году на железнодорожных переездах Липецкой области уже произошли несколько аварий. Например, совсем недавно, 29 марта, в Липецке на улице Московской водитель автомобиля «Лада Гранта», нарушив правила проезда железнодорожных переездов, допустил столкновение с локомотивом. В результате пассажир автомобиля получил травмы.



- Аварии, связанные с нарушением правил проезда железнодорожных переездов, характеризуются особо тяжкими последствиями. Как показывает статистика, практически все ДТП на переездах происходят из-за нарушений ПДД водителями – проезда на запрещающий сигнал переездных светофоров и объезда закрытого шлагбаума. Желание сэкономить несколько минут может обернуться непоправимой трагедией. Водители должны знать, что быстро остановить поезд невозможно. К примеру, тормозной путь грузового состава составляет около километра, - напоминают в ГИБДД.



За нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрено административное наказание от штрафа в размере тысячи рублей до лишения права управления автомобилем на срок до одного года.

