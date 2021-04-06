Общество

сегодня, 11:17

Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на железнодорожных переездах

268
#правила дорожного движения
Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на железнодорожных переездах
В течение двух дней 7 и 8 апреля места несения службы нарядов ДПС будут приближены к железнодорожным переездам с учетом анализа аварийности.

- Для выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с нарушением правил проезда железнодорожных переездов, в том числе будет использоваться и форма скрытого контроля дорожного движения, - предупредили в областном управлении ГИБДД.

В этом году на железнодорожных переездах Липецкой области уже произошли несколько аварий. Например, совсем недавно, 29 марта, в Липецке на улице Московской водитель автомобиля «Лада Гранта», нарушив правила проезда железнодорожных переездов, допустил столкновение с локомотивом. В результате пассажир автомобиля получил травмы. 

- Аварии, связанные с нарушением правил проезда железнодорожных переездов, характеризуются особо тяжкими последствиями. Как показывает статистика, практически все ДТП на переездах происходят из-за нарушений ПДД водителями – проезда на запрещающий сигнал переездных светофоров и объезда закрытого шлагбаума. Желание сэкономить несколько минут может обернуться непоправимой трагедией. Водители должны знать, что быстро остановить поезд невозможно. К примеру, тормозной путь грузового состава составляет около километра, - напоминают в ГИБДД.

За нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрено административное наказание от штрафа в размере тысячи рублей до лишения права управления автомобилем на срок до одного года. 
268
#правила дорожного движения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей
#тендер #капитальный ремонт
Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей

14 минут назад

Общество
Елецкий депутат предложил убрать из городского сквера бюст премьер-министра РСФСР
#Соломенцев #бюст #горсовет Ельца
3
Елецкий депутат предложил убрать из городского сквера бюст премьер-министра РСФСР

40 минут назад

Общество
Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек
#велодорожки
8
Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек

41 минуту назад

Общество
Липчанам предлагают подарить «Свадьбу любимому городу»
#свадьба #День города
1
Липчанам предлагают подарить «Свадьбу любимому городу»

сегодня, 11:13

Общество
Разыскиваемой Интерполом Олесе Захаровой предъявили долг в 11,6 млн рублей
#долг #банкротство #СУ-5
5
Разыскиваемой Интерполом Олесе Захаровой предъявили долг в 11,6 млн рублей

сегодня, 11:10

Общество
Детский сад-долгострой в Хлевном сдадут этой весной
#детский сад
2
Детский сад-долгострой в Хлевном сдадут этой весной

сегодня, 10:39

Общество