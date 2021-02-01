Происшествия
55 минут назад
Центр Липецка остался без электричества
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Электроснабжение обещают восстановить к 20.00.
ЧП произошло из-за перегрузки электросети. Специалисты ЛГЭК сейчас восстанавливают повреждения на электрических сетях, об этом сообщили в компании.
Из-за повреждений на сетях временно прекращено электроснабжение на улицах Фрунзе, Советская, Октябрьская, Скороходова, Семашко, Липовская, Гагарина, Карла Маркса, Петра Великого, Первомайская, Игнатьева и площади Революции. А также в центре города погасли светофоры.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 20.00.
Из-за повреждений на сетях временно прекращено электроснабжение на улицах Фрунзе, Советская, Октябрьская, Скороходова, Семашко, Липовская, Гагарина, Карла Маркса, Петра Великого, Первомайская, Игнатьева и площади Революции. А также в центре города погасли светофоры.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 20.00.
18 1131
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