Центр Липецка остался без электричества

Электроснабжение обещают восстановить к 20.00.

ЧП произошло из-за перегрузки электросети. Специалисты ЛГЭК сейчас восстанавливают повреждения на электрических сетях, об этом сообщили в компании.



Из-за повреждений на сетях временно прекращено электроснабжение на улицах Фрунзе, Советская, Октябрьская, Скороходова, Семашко, Липовская, Гагарина, Карла Маркса, Петра Великого, Первомайская, Игнатьева и площади Революции. А также в центре города погасли светофоры.



Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 20.00.