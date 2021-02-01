Происшествия

55 минут назад

Центр Липецка остался без электричества

18 1131
#авария #электричество
Центр Липецка остался без электричества

Электроснабжение обещают восстановить к 20.00.

ЧП произошло из-за перегрузки электросети. Специалисты ЛГЭК сейчас восстанавливают повреждения на электрических сетях, об этом сообщили в компании.

Из-за повреждений на сетях временно прекращено электроснабжение на улицах Фрунзе, Советская, Октябрьская, Скороходова, Семашко, Липовская, Гагарина, Карла Маркса, Петра Великого, Первомайская, Игнатьева и площади Революции. А также в центре города погасли светофоры.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 20.00.
18 1131
#авария #электричество

Комментарии (18)

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Бывший

3 минуты назад
Вова, я Вас узнал.
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Артурчик

4 минуты назад
Предлагаю мэрше снять эти вопросы с конироля. А то как она взяла на особый контроль ЖКХ прорывы и поломки участились.
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Бывший

6 минут назад
Вова, это Вы про "Петра"?
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Светлана

9 минут назад
Вова Животиков, ты не подумал? Пишешь хрень!!!
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гость

9 минут назад
Наверно назначение обмывают,с приставкой И.О.
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А.

10 минут назад
Майнят они там у себя, что ли, раз умудрились перегрузить.
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А.

10 минут назад
Вова Животиков, без холодильника себе живот набил? Тогда тебе свет на фиг не нужен
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Смотрящий

13 минут назад
Администрации, шмадринистрации - домой пораньше свалят, не при свечах же сидеть! Стабильность - веером как говориться, добирается и до них! Самое страшное - что завтра когда их уже не будет, горе успешных ... придется пахать и все отстраивать заново, причем уже не соц сетях а по настоящему!
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Вова Животиков

21 минуту назад
я считаю что в городах вообще нужно ввести правила, отключать электроэнергию на один день в неделю, что бы от соцсетей оторвать игроманов, сидят клаву топчут в тятюшки играют
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Дед

24 минуты назад
Аварии увеличиваются, плата за жкх тоже. Что то в этих тенденциях не так.
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