Часть центра Липецка останется без холодной воды

2 февраля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 2, 4, 16а на площади Торговой, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, № 1 по улице Горького, № 74 по улице Октябрьской, №№ 14, 14а по улице Коммунальной – ЛГЭК будет проводить аварийные ремонтные работы на ветхом водопроводе 1987 года постройки на изношенных сетях водоснабжения по адресу площадь Торговая, 4. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по этому же адресу – площадь Торговая, 4.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество жителям частного сектора улиц Урожайной, Перова, Мирной, Биологической, Союзной. С 09:00 до 16:00 обесточат дома с №№ 1 по 10 по улице Юношеской, улицу Ново-Весовую и СНТ «Горняк». С 14:00 до 17:00 не будет света в домах № 23 по улице Гагарина, №№ 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 17, 25 по улице Угловой. С 14:00 до 16:00 электричества не будет в домах с «» 1 по 18 по улице Моршанской и с №№ 1 по 15 по улице Физкультурной.



Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

