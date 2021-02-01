Общество

18 минут назад

Часть центра Липецка останется без холодной воды

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#отключения
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Часть центра Липецка останется без холодной воды
2 февраля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 2, 4, 16а на площади Торговой, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, № 1 по улице Горького, № 74 по улице Октябрьской, №№ 14, 14а по улице Коммунальной – ЛГЭК будет проводить аварийные ремонтные работы на ветхом водопроводе 1987 года постройки на изношенных сетях водоснабжения по адресу площадь Торговая, 4. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по этому же адресу – площадь Торговая, 4.  

С 09:00 до 17:00 отключат электричество жителям частного сектора улиц Урожайной, Перова, Мирной, Биологической, Союзной. С 09:00 до 16:00 обесточат дома с №№ 1 по 10 по улице Юношеской, улицу Ново-Весовую и СНТ «Горняк». С 14:00 до 17:00 не будет света в домах № 23 по улице Гагарина, №№ 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 17, 25 по улице Угловой. С 14:00 до 16:00 электричества не будет в домах с «» 1 по 18 по улице Моршанской и с №№ 1 по 15 по улице Физкультурной.  

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
2 335
#отключения
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Комментарии (2)

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Алоизий

12 минут назад
Верной дорогой идёте, товарищи! Главное - плитка и МАФы!
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