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сегодня, 11:10
Соцсети обязали самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент
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Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.
1 февраля в силу вступил законопроект, по которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, - передает RT.
С этого понедельника Роскомнадзор будет признавать отдельные интернет-ресурсы соцсетями и вести их реестр. Теперь выявлять и блокировать запрещённый контент обязаны сами социальные сети. Если меры не удаётся принять своими силами, то в течение суток об этом следует уведомить надзорное ведомство.
Согласно законопроекту, социальной сетью считается сайт, отвечающий ряду признаков, главным из которых является посещаемость — в течение суток она должна быть более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории России.
"Закон позволит предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, при этом не приводя к увеличению численности контролирующих органов, а также позволит избежать блокировок таких информационных ресурсов", — написано в пояснительной записке.
Под регулирование также должна попадать информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, описание способов изготовления наркотических веществ, информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя.
Также блокировке подлежат призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях и информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство.
Заместитель председателя Комитета по информационной политике Андрей Свинцов утверждает, что документ касается любого контента.
"Я думаю, при наличии жалоб могут быть заблокированы и песни нашего горячо любимого музыканта Шнура, потому что там тоже есть ненормативная лексика. Это касается и постов, и комментариев", - сказал Свинцов.
Под запретом могут оказаться также видео и картинки с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Если запрет был нарушен, то соцсети обязаны отреагировать в течение суток: ограничить доступ к данным или удалить их. Если реакции не последовало, социальную сеть могут оштрафовать. Нарушение, совершенное впервые, будет стоить компании до 4 млн рублей.
Что касается пользователей, которые публикуют запрещенную информацию, соцсеть может их заблокировать, - передает "Дума.ТВ".
В дальнейшем правоохранительные органы будут возбуждать дела по фактам оскорблений и других противоправных действий в сети, - заявил Андрей Свинцов.
С этого понедельника Роскомнадзор будет признавать отдельные интернет-ресурсы соцсетями и вести их реестр. Теперь выявлять и блокировать запрещённый контент обязаны сами социальные сети. Если меры не удаётся принять своими силами, то в течение суток об этом следует уведомить надзорное ведомство.
Согласно законопроекту, социальной сетью считается сайт, отвечающий ряду признаков, главным из которых является посещаемость — в течение суток она должна быть более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории России.
"Закон позволит предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, при этом не приводя к увеличению численности контролирующих органов, а также позволит избежать блокировок таких информационных ресурсов", — написано в пояснительной записке.
Под регулирование также должна попадать информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, описание способов изготовления наркотических веществ, информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя.
Также блокировке подлежат призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях и информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство.
Заместитель председателя Комитета по информационной политике Андрей Свинцов утверждает, что документ касается любого контента.
"Я думаю, при наличии жалоб могут быть заблокированы и песни нашего горячо любимого музыканта Шнура, потому что там тоже есть ненормативная лексика. Это касается и постов, и комментариев", - сказал Свинцов.
Под запретом могут оказаться также видео и картинки с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Если запрет был нарушен, то соцсети обязаны отреагировать в течение суток: ограничить доступ к данным или удалить их. Если реакции не последовало, социальную сеть могут оштрафовать. Нарушение, совершенное впервые, будет стоить компании до 4 млн рублей.
Что касается пользователей, которые публикуют запрещенную информацию, соцсеть может их заблокировать, - передает "Дума.ТВ".
В дальнейшем правоохранительные органы будут возбуждать дела по фактам оскорблений и других противоправных действий в сети, - заявил Андрей Свинцов.
114