В России

сегодня, 11:10

Соцсети обязали самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент

114
#соцсети

Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.

1 февраля в силу вступил законопроект, по которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, - передает RT.

С этого понедельника Роскомнадзор будет признавать отдельные интернет-ресурсы соцсетями и вести их реестр. Теперь выявлять и блокировать запрещённый контент обязаны сами социальные сети. Если меры не удаётся принять своими силами, то в течение суток об этом следует уведомить надзорное ведомство.

Согласно законопроекту, социальной сетью считается сайт, отвечающий ряду признаков, главным из которых является посещаемость — в течение суток она должна быть более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории России.

"Закон позволит предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, при этом не приводя к увеличению численности контролирующих органов, а также позволит избежать блокировок таких информационных ресурсов", — написано в пояснительной записке.

Под регулирование также должна попадать информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, описание способов изготовления наркотических веществ, информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя.

Также блокировке подлежат призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях и информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство.

Заместитель председателя Комитета по информационной политике Андрей Свинцов утверждает, что документ касается любого контента.

"Я думаю, при наличии жалоб могут быть заблокированы и песни нашего горячо любимого музыканта Шнура, потому что там тоже есть ненормативная лексика. Это касается и постов, и комментариев", - сказал Свинцов.

Под запретом могут оказаться также видео и картинки с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Если запрет был нарушен, то соцсети обязаны отреагировать в течение суток: ограничить доступ к данным или удалить их. Если реакции не последовало, социальную сеть могут оштрафовать. Нарушение, совершенное впервые, будет стоить компании до 4 млн рублей.

Что касается пользователей, которые публикуют запрещенную информацию, соцсеть может их заблокировать, - передает "Дума.ТВ".

В дальнейшем правоохранительные органы будут возбуждать дела по фактам оскорблений и других противоправных действий в сети, - заявил Андрей Свинцов.
114
#соцсети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россию могут отключить от глобальной сети
#интернет
1
Россию могут отключить от глобальной сети

сегодня, 10:47

В России
С 1 февраля социальные пособия россиян вырастут на 4,9%
#пособия
С 1 февраля социальные пособия россиян вырастут на 4,9%

сегодня, 10:20

В России
#убийство
Жительница Кемеровской области полтора месяца прятала на балконе труп убитого мужа

вчера, 17:16

В России
#онкология
Число раковых больных в Кемеровской области побило новый рекорд

вчера, 17:14

В России
Россияне переходят на искусственное мясо
Россияне переходят на искусственное мясо

вчера, 10:14

В России
В Омске убит футболист «Иртыша»
В Омске убит футболист «Иртыша»

вчера, 10:02

В России