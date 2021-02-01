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сегодня, 10:47
Россию могут отключить от глобальной сети
Отключение РФ от глобальной сети возможно, но у российских властей есть план действий на этот случай.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в нашей стране есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы, - передает ТАСС.
По его словам, технологически для этого все готово. "На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - добавил Медведев.
Обособление российского сегмента интернета - это лишь запасной план на экстремальный случай, если РФ отключат от глобальной сети. "План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление [находятся] в США. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - пояснил политик.
Замглавы Совбеза упомянул о постоянных разговорах об отключении нашей страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
"Постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", - заявил Медведев.
Законопроект о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы им можно было управлять автономно, "поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций". "Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", - пояснил чиновник.
При этом Медведев призвал быть реалистами и понимать, что если Рунет обособится, это создаст большие проблемы. "Для того чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать", - добавил политик.
По его словам, по понятным причинам это же обоюдоострое оружие, и он не видит признаков крайнего развития ситуации. "Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья - и истинные друзья, и друзья в кавычках, - они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию. Это значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить. У нас ведь действуют все соцсети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли", - заключил чиновник.
По его словам, технологически для этого все готово. "На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - добавил Медведев.
Обособление российского сегмента интернета - это лишь запасной план на экстремальный случай, если РФ отключат от глобальной сети. "План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление [находятся] в США. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - пояснил политик.
Замглавы Совбеза упомянул о постоянных разговорах об отключении нашей страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
"Постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", - заявил Медведев.
Законопроект о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы им можно было управлять автономно, "поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций". "Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", - пояснил чиновник.
При этом Медведев призвал быть реалистами и понимать, что если Рунет обособится, это создаст большие проблемы. "Для того чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать", - добавил политик.
По его словам, по понятным причинам это же обоюдоострое оружие, и он не видит признаков крайнего развития ситуации. "Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья - и истинные друзья, и друзья в кавычках, - они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию. Это значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить. У нас ведь действуют все соцсети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли", - заключил чиновник.
кпп