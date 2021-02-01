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С 1 февраля социальные пособия россиян вырастут на 4,9%
С этого понедельника в России пересчитают размер некоторых федеральных пособий. Их проиндексируют пропорционально инфляции.
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 18 004 рублей до 18 886 рублей.
Также увеличится и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
"В январе этого года на первого, второго и последующих детей платят по 40% от среднего заработка, но не меньше 6 752 рублей и не больше 29 600,48 рубля. Учитывая индексацию с 1 февраля минимальный размер пособия вырастет до 7 082,85 рубля. Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности вырастет до 708,92 рублей", — пояснил эксперт.
С нового года во всех регионах страны действует механизм прямых выплат из Фонда социального страхования (ФСС) России.
Также будут проиндексированы и выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, Героям СССР и России, Героям труда РФ. Вырастет больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям, а также пособие либо возмещение стоимости гарантированных услуг по погребению.
Пособие по погребению получают работники при смерти несовершеннолетнего члена семьи, возраст которого не достиг 18 лет, либо родственник или любой другой человек, взявший на себя обязанность по погребению умершего.
В январе пособие составляет 6 124,86 рубля, а с учетом индексации в 1,049 размер с 1 февраля вырастет до 6 424,98 рубля.
Больничное пособие в связи с несчастным случаем или профессиональным заболеванием получают работающие граждане, временно и постоянно проживающие иностранцы, временно пребывающие иностранцы.
В январе пособие платят в размере 100%-го среднего заработка, но не более максимального размера пособия, которое рассчитано исходя из четырехкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты – в размере 318 409,52 рубля (79 602,38 руб. x 4) за полный календарный месяц.
"С учетом индексации максимальный размер пособия с февраля вырастет до 334 011,59 рубля", — продолжает эксперт.
Глава юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что те, кто являются обладателями наград и высоких званий, получат с этого понедельника больше всех. С учетом индексации размер выплат для Героев Социального труда, Труда и Полных кавалеров Ордена Трудовой славы составит 50 755 рублей и 55 копеек, а для Героев Советского Союза и России — 68 834 рубля 86 копеек.
Изменится и ежемесячная денежная выплата инвалидам. С 1 февраля размер ЕДВ для инвалидов первой группы составит 4 087,36 рубля; второй группы — 2 919,02 рубля; третьей группы — 2 336,70 рубля, - рассказал юрист.
"Грядущие изменения затронут еще и тех, кто отказался от получения льгот в пользу денежной компенсации", — отметил эксперт. В этом году набор соцуслуг составит 1211, 65 рубля. Проезд на ж/д транспорте — 134,03 рубля, компенсация за лекарственное обеспечение — 933,25 рубля, а компенсация за санаторно-курортное лечение — 144,37 рубля.