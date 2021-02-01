Здоровье

12 минут назад

Липчанин обморозил ноги, работая в мокрой обуви

304
#обморожения
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Липчанин обморозил ноги, работая в мокрой обуви

Несмотря на длительную оттепель, в областной ожоговый центр продолжают поступать жертвы обморожений.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, за последние дни поступили два пациента, получившие обморожения в оттепель. Оба пострадавших – мужчины, которым около 40 лет.

Один мужчина что-то делал на улице, работая без перчаток – у него обморожение рук 2-3 степени.

Второй мужчина работал на улице в мокрой обуви. У него глубочайшие обморожения, стоит вопрос о том, удастся ли вообще спасти ноги.

Медики предупреждают: обморожения можно получить не только в период сильных морозов. Повреждение тканей организма в последствии воздействия на него низких температур зачастую связано с повышенной влажностью, и оно может наступить и при -5°С, и даже 0°С. Ускорить процесс обморожения может пронизывающий сильный холодный ветер или наличие влаги под одеждой. Особенно опасно ходить в мокрой обуви.

По словам Ильи Копылова, важно вовремя обратиться за медицинской помощью: зачастую пациенты делают это только спустя два дня после получения обморожения, а иногда и того позже.
304
#обморожения
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