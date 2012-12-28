Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Спорт
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44 минуты назад
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В престижном турнире борцы подрались в раздевалке, а липецкие девушки добыли по «бронзе»
Наши девчата победили противниц из Венгрии и Индии.
Турнир памяти 2-кратного олимпийского чемпиона (1972, 1976 гг.), чемпиона мира, 5-кратного обладателя Кубка мира, 3-кратного чемпиона Европы проводится среди взрослых спорстменов, одно время его даже называли «малым чемпионатом мира».
В весовой категории до 65 кг победительница первенства России-2024 среди юниорок до 24-х лет Елизавета Петлякова в первых поединках встречалась с местными красноярскими спортсменками: Дарью Фролову она победила, а вот в полуфинале уступила будущей победительнице Дарине Кудаевой.
Петляковой оставалось бороться за 3-е место с Энико Елекис из Венгрии. Соперницу из дальнего зарубежья она смогла превзойти и получила «бронзу».
Чемпионке Игр БРИКС-2024 Олесе Безугловой (на фото) в первой схватке досталась отлично знакомая и принципиальная противница – Кристина Братчикова из Краснодарского края. Соперницы провели между собой немало поединков, а в крайнем из них Безуглова смогла одержать невероятную «викторию» в мае прошлого года в полуфинале победного для себя чемпионата России в Одинцово. На этот раз успех сопутствовал Братчиковой, которая следом выиграла ещё одну схватку и добралась до финала, но уступила в нём Ксении Бураковой из Дагестана.
Безугловой же в схватке за 3-е место противостояла единственная зарубежная участница в этой категории – Бипаша Бипаша из Индии. Схватка с экзотической противницей долго не продлилась – липчанка выиграла на «туше».
Кристина Козлова в весе до 57 кг на пьедестал почёта не попала.
Радость успеха разделил с девушками их первый тренер Сергей Яковлев. Сейчас его воспитанницы учатся в Санкт-Петербурге, представляют на соревнованиях город на Неве, но регулярно наведываются в «альма-матер» - липецкий клуб «Богатырь», где не останавливается конвейер по подготовке чемпионок.
На турнире Ярыгина произошёл и скандал. Бронзовый призёр в весе до 61 кг Александр Авелов из Якутии рассказал, что в раздевалке на него напали представители дагестанской команды, а именно – один из побеждённых им борцов Ахмед Зубайров вместе со своим другом
- Хотели избить меня за тот поединок, - утверждал Авелов, - Но это у них не получилось, а когда о происшествии узнали, они сбежали и придумывали всякие отмазки, но на камерах видеонаблюдения все это есть, как исподтишка они меня ударяют первыми, я только защищался…
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