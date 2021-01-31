Липчане побывали на «Поле чудес»

Эфир программы покажут 12 марта.

Вчера в «Останкино» прошли съёмки программы «Поле чудес» с липецкими участником и артистами. В эфир она выйдет 12 марта.



Липецкая шоу-группа «Разгуляй» была приглашена открывать программу на «Первом канале». Удивлению артистов не было предела, когда они узнали, что в первой тройке игроков ещё и участник из Липецка – Александр Пономарёв. Он, кстати, дошёл до финала.



- Это же «Поле чудес» - или это случайность, или чудеса прямо с порога, - отметили артисты.



К своему выступлению артисты начали готовиться ещё в поезде, накладывая концертный макияж.



- Леонид Аркадьевич встретил нас с теплом, с улыбкой, - поделились артисты группы «Разгуляй». – Мы безумно рады, что побывали в этой атмосфере, слаженная команда, всё сплоченное, много коллективов, людей, информации, но всё очень хорошо отлажено. Здесь царит атмосфера добра, никакого невроза, всё очень гармонично.



А липецкий участник игры Александр Понамарев поделился с артистами из родного города гостинцами с «Поля чудес» - разнообразными соленьями.