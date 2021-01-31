Культура

53 минуты назад

Липчане побывали на «Поле чудес»

2 1155
#Поле чудес
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Липчане побывали на «Поле чудес»

Эфир программы покажут 12 марта.

Вчера в «Останкино» прошли съёмки программы «Поле чудес» с липецкими участником и артистами. В эфир она выйдет 12 марта.

Липецкая шоу-группа «Разгуляй» была приглашена открывать программу на «Первом канале». Удивлению артистов не было предела, когда они узнали, что в первой тройке игроков ещё и участник из Липецка – Александр Пономарёв. Он, кстати, дошёл до финала.

- Это же «Поле чудес» - или это случайность, или чудеса прямо с порога, - отметили артисты.

К своему выступлению артисты начали готовиться ещё в поезде, накладывая концертный макияж.

- Леонид Аркадьевич встретил нас с теплом, с улыбкой, - поделились артисты группы «Разгуляй». – Мы безумно рады, что побывали в этой атмосфере, слаженная команда, всё сплоченное, много коллективов, людей, информации, но всё очень хорошо отлажено. Здесь царит атмосфера добра, никакого невроза, всё очень гармонично.

А липецкий участник игры Александр Понамарев поделился с артистами из родного города гостинцами с «Поля чудес» - разнообразными соленьями.
2 1155
#Поле чудес
3

Комментарии (2)

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Это просто праздник какой-то

31 минуту назад
Неужели это ещё существует?
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н-дя

43 минуты назад
Наверно квашеной капусты привезли Якубовичу!
ответить

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