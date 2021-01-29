сегодня, 15:29
За «шашлычок под коньячок» на территории липецкой колонии уволен сотрудник «двойки»
На сайте регионального управления федеральной службы исполнения наказания сообщается о проверке, проведенной в колонии №2 и наказании неких сотрудников
Вместе с тем сообщаем, что информация об употреблении спиртных напитков и наркотических средств осужденными исправительной колонии № 2 не соответствует действительности», говорится сегодня в официальном сообщение УФСИН России по Липецкой области разосланном в СМИ и размещенном на сайте ведомства.
Как стало известно, УФСИН отреагировало на скандальную публикацию на сайте Подмосковья о вольном поведении заключенных колонии №2 Липецка. Некие граждане, соседи колонии (хотя странно, вокруг липецкой "двойки" расположены промпредприятия), пожаловались на заключенных, которые на территории колонии жарят шашлыки и пьют водку.
«В липецкой колонии осужденные мешают жить местным жителям. Один из липчан рассказал «360», что днем заключенные готовят шашлыки на улице, пьют водку и играют в мобильные телефоны. Жители обращались в разные инстанции, чтобы пресечь такое развязное поведение, но после якобы выговоров ничего не изменилось», - сообщал сайт 360tv.ru
«Николай узнал от знакомого сотрудника правоохранительных органов, что в исправительной колонии № 2 Липецкой области творится беспредел. Заключенные якобы пьют водку, жарят около забора учреждения шашлыки и круглосуточно сидят в интернете. По его словам, администрация знает о том, что происходит, но никаких нарушений не замечает.
Осужденным нельзя пользоваться средствами связи в колонии. Но один из них на протяжении года, по словам собеседника, продавал продукты питания из столовой другим заключенным и переводил деньги на карту супруги.
Живущие около колонии люди (а она находится прямо около Липецка) неоднократно подавали жалобы в разные ведомства. В распоряжении «360» оказалось несколько документов, самый старый из которых датирован серединой ноября 2020 года. Но люди начали писать жалобы еще в октябре 2020 года.
Сначала жители хотели добиться справедливости через саму колонию. 18 ноября 2020 года местной жительнице Анастасии, на чье имя приходили все ответы, сказали, что провели проверку и наказали всех виновных.
Через несколько дней ей пришел ответ от УФСИН по Липецкой области. В сообщении говорилось, что руководство провело проверку и подтвердило ненадлежащее поведение заключенных. Согласно сообщению регионального УФСИН, должностные лица получили выговор.
Но меры, которые приняли в ведомстве и учреждении, видимо, не помогли. Ведь в декабре Анастасия снова писала жалобу в УФСИН по Липецкой области с просьбой в очередной раз разобраться с поведением осужденных. Тогда речь шла о пользовании мобильными телефонами. Ведомство ответило в конце декабря и подтвердило, что такие ситуации были, и заявило, что провело проверку еще раз.
По настоящее время никаких мер к осужденным принято не было. Хотя на все обращения были направлены ответы за подписью ряда должностных лиц ФСИН о том, что нарушения имели место, а к указанным осужденным приняты меры взыскания»
Кроме жалобы некоего Николая, пожаловалась на курортную жизнь сидельцев и некая Анастасия.
«Анастасия еще в октябре 2020 года писала в Генеральную прокуратуру Липецкой области с теми же претензиями: заключенные пьют, едят шашлыки и радуются жизни. Ответ из ведомства пришел только 11 января 2021 года. Также Анастасия жаловалась, что в колонии и УФСИН не принимают мер, чтобы заключенные вели себя в соответствии со своим положением.
В прокуратуре заявили, что заключенные действительно не соблюдали режимные требования. Ситуация, которую описало ведомство, датирована аж 16 апреля 2020 года. В тот день осужденные тоже готовили шашлыки прямо около забора колонии.
Одного из участников застолья, по данным ведомства, наказали еще в мае. У него отобрали мобильный телефон и отправили в изолятор. Сколько он провел там времени, не сообщается.
Прокуратура проверила и жалобу Анастасии на распитие алкоголя и употребление запрещенных веществ заключенными, но не подтвердила, что они что-либо пили из спиртных напитков или употребляли наркотики.
В ведомстве точно узнали, что заключенные пользовались телефонами и проводили махинации с продуктами питания. За это от руководства колонии потребовали устранить нарушения.
Однако, по словам Николая, до сих пор жители замечают такие же нарушения, которые были в прошлом году.
Во ФСИН «360» заявили, что сейчас проводится служебная проверка, а о ее результатах можно будет сказать только после окончания», - сообщает 360tv.ru
Анастасии надо мужика!
любопытный
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н-дя
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