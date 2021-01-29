48 минут назад
Британия приостановила авиасообщение с ОАЭ, Бурунди и Руандой
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бурунди и Руанда пополнили список стран, с которыми Великобритания ограничит авиасообщение из-за опасности завоза на территорию госудасртва новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.
Это коснется самого загруженного в мире авиамаршрута Лондон-Дубай, - написал в Twitter министр транспорта страны Грант Шеппс.
Ограничения были введены, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в ЮАР, - уточняют в министерстве.
Данная мера безопасности не касается британцев и иностранцев с правом на проживание в стране, но и они в случае пребывания в указанных странах обязаны самоизолироваться на 10 дней, причем даже отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать карантина, - передает РБК.