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48 минут назад

Британия приостановила авиасообщение с ОАЭ, Бурунди и Руандой

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#Британия #коронавирус #авиасообщение

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бурунди и Руанда пополнили список стран, с которыми Великобритания ограничит авиасообщение из-за опасности завоза на территорию госудасртва новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Великобритания приостановила авиасообщение с ОАЭ, Бурунди и Руандой, - говорится на сайте Министерства транспорта страны.

Это коснется самого загруженного в мире авиамаршрута Лондон-Дубай, - написал в Twitter министр транспорта страны Грант Шеппс.

Ограничения были введены, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в ЮАР, - уточняют в министерстве.

Данная мера безопасности не касается британцев и иностранцев с правом на проживание в стране, но и они в случае пребывания в указанных странах обязаны самоизолироваться на 10 дней, причем даже отрицательный результат теста на коронавирус не дает права избежать карантина, - передает РБК.
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#Британия #коронавирус #авиасообщение

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